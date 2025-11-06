Má kŕčové žily a nehanbí sa za to. Statočná Nelly Furtado je stotožnená s tým, čo vidí v zrkadle - Dobré noviny
Má kŕčové žily a nehanbí sa za to. Statočná Nelly Furtado je stotožnená s tým, čo vidí v zrkadle
Má kŕčové žily a nehanbí sa za to. Statočná Nelly Furtado je stotožnená s tým, čo vidí v zrkadle

Nelly Furtado je na scéne 25 rokov.
Nelly Furtado je na scéne 25 rokov. — Foto: Instagram @nellyfurtado

Kanadská speváčka a autorka svetových hitov je na scéne 25 rokov. 

Podarilo sa jej získať mnohé hudobné ceny a jej hity znejú v rádiách aj dnes. Nelly Furtado ešte donedávna s pokorou a veľkým štýlom vychádzala pred fanúšikov, hoci mnohí z nich by ju na pódiu nespoznali. Štyridsaťšesťročná speváčka nabrala krivky a internetový dav jej to dáva každý deň najavo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nelly Furtado (@nellyfurtado)

Začiatkom roku zverejnila na svojom Instagrame fotku v plavkách a chcela ňou reagovať na komentáre, ktorých masovosť ju samu zaskočila. Svoj postoj k postave označila za „Body neutral“.

Estetický tlak

„Tento rok som si úplne novým spôsobom uvedomila estetický tlak na moju prácu a zároveň zažila novú úroveň sebalásky a skutočného sebavedomia, ktoré pramení z vnútra,“ napísala na sociálnej sieti. Dokonca musela podstúpiť aj právne kroky voči rôznym šarlatánom, ktorí predávali spôsoby na chudnutie a propagovali ich cez jej fotografiu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/nellyfurtado/posts/pfbid0EFQcnhWhU1KLBQzMgg4tdwn8DrygeaQXtvQsY5buGbNVAmsxuzEFiQmG5F9QqUsKl

Upozornila, že na rozdiel od iných hviezd na výslní nikdy nepodstúpila žiadnu plastickú operáciu či skrášľovací zákrok. „Nemám ani žiadne injekcie v perách či tvári. Mám len kozmetickú asistentku, od ktorej kupujem krémy a séra už dvadsať rokov," vysvetlila Nelly. Ak na fotkách niekedy vyzerala dokonalo, išlo o výsledok práce vizážistky, kaderníka či stylistky.

