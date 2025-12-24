Od nervov raz vyhodil vianočný stromček. Jožko Vajda veľmi dobre pochopil podstatu sviatkov
Vždy si pripomína Kristov odkaz.
Patrí k tým, pre ktorých majú sviatky predovšetkým vôňu domova, tradícií a pokoja v duši. Obľúbený herec Jozef Vajda hovorí, že Vianoce dnes zatieňuje konzum a honba za darčekmi, pričom on sám sa snaží každý rok uchovať to najdôležitejšie – pokoj, lásku a rodinnú atmosféru. A hoci to znie idylicky, aj v jeho živote sa stal moment, keď od nervov vyhodil vianočný stromček.
Darčeky a peniaze
Vajda už roky upozorňuje, že čaro sviatkov sa nestráca kvôli tomu, čo si dáme pod stromček, ale kvôli tomu, ako k nim pristupujeme. „Žiaľ, citlivo vnímam, ako sa to zmenilo na totálny konzum a absolútne s tým nesúhlasím. Vianoce, ktoré začínajú už v septembri, reklamné spoty, všetci máme čo najviac kupovať. Ja však človeka obdarujem už len tým, že naňho pekne myslím,“ povedal pre Korzár. Podľa neho je skutočným darom to, keď človeku dáme pocit, že je pre nás dôležitý. „To nemusíme robiť megalomanskými darčekmi a obrovským vyhadzovaním peňazí,“ vysvetľoval.
Vajdovci sú verní tradíciám. Sviatky trávia doma, pri stromčeku, spolu s deťmi a vnúčatami. „Máme pospájané tradície z oboch strán – od mojej maminy, jej starých rodičov aj z manželkinej strany. Máme to také pospájané. Povyberali sme to najlepšie a tie používame,“ povedal pre Plusku herec, ktorý z vianočného menu najviac obľubuje rybaciu polievku a oplátky s medom. A v domácnosti nesmie chýbať ani živý stromček.
Vianočný incident
„Živý stromček, živá vôňa – to musí byť. Ja neznášam umeliny. Síce treba chrániť prírodu, ale toto sú stromčeky, ktoré si ja vysadím,“ prezradil pre Rádio Melody. Hoci Jožko Vajda počas sviatkov pôsobí pokojne, aj on má za sebou „vianočný incident“, na ktorý dodnes spomína s úsmevom.