Nik ju nedokáže pripraviť ako jej maminka. Vianočná polievka Petry Dubayovej je niečím výnimočná
Maminka nám ju varila iba raz za rok. Nik ju nevie pripraviť ako ona, vraví známa herečka.
V uplynulých rokoch boli pre ňu Vianoce akýmsi záchytným bodom uprostred chaosu a zhonu všade naokolo. Herečka Petra Dubayová ich, podobne ako mnohí iní, prežívala v kruhu najbližších a neodmysliteľnou súčasťou toho celého sa stali aj tradičné pochúťky, ktoré sa však u nej doma od tých v iných domácnostiach niečím odlišovali.
Výnimočná polievka
„Vianoce od detstva zbožňujem aj kvôli jedlu. Kým inde sa jedla kapustnica alebo tradičná šošovicová, u nás bola na stole každé Vianoce táto výnimočná kombinovaná polievka,“ prezradila pre magazín Dobré jedlo obľúbená herečka, ktorá na rokmi overený rodinný recept nedá dopustiť.
O jeho tajomstvá sa podelila aj s ostatnými a vysvetlila, ako sa u nich doma pripravuje štedrovečerná polievka. „Hríbovo-rybacia polievka s krúpkami a so sušenými slivkami je pre mňa dodnes špeciálna, lebo maminka nám ju varila iba raz za rok. Nik ju nevie pripraviť tak ako ona! Spolu so zemiakovým šalátom, s kaprom a voňavými medovníkmi vo mne stále vzbudzuje pocit domova, bezpečia a radosti,“ dodala Petra Dubayová.