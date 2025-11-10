Nechávate počas spánku mobil v nabíjačke? Podľa hasičov robíte chybu, ktorá môže mať tragické následky - Dobré noviny
Dobré noviny
Nechávate počas spánku mobil v nabíjačke? Podľa hasičov robíte chybu, ktorá môže mať tragické následky
Nechávate počas spánku mobil v nabíjačke? Podľa hasičov robíte chybu, ktorá môže mať tragické následky

— Foto: TikTok @kentfirerescue, Freepik @rawpixel.com

Riskujete viac, než si myslíte.

Zatiaľ čo pokojne spíme, v našich spálňach môže číhať riziko, ktoré si väčšina ľudí ani neuvedomuje. Telefón zapojený do nabíjačky pri posteli je bežná súčasť našej rutiny. Hasič z britskej záchrannej služby Kent Fire Rescue však upozornil na tri dôvody, prečo treba s týmto zvykom okamžite prestať.

Skryté nebezpečenstvo

„V Kent Fire Rescue dostávame veľa otázok o tom, prečo by ste nemali nabíjať telefóny cez noc,“ uviedol hasič v príspevku na TikToku. Podľa jeho slov existujú hneď tri dôvody, prečo by sme to nemali robiť.

@kentfirerescue This is a highly debated topic on our TikTok, but if you ARE able to do so, it’s much safer to charge any electrical items when you’re there and awake ✔️ #firesafety #firefighting #kentfire #firefighters #kentuk #fireservice #firesafetytips #firefightertiktok #firefightersoftiktok ♬ Keeping Your Head Up (Jonas Blue Remix) [Radio Edit] - Birdy

„Číslo jedna: keď spíte, necítite nič, takže ak začne horieť zásuvka, smrad z dymu vás nezobudí. Číslo dva: stačia len tri nádychy splodín a dymu, aby ste upadli do bezvedomia. Číslo tri: veľa ľudí má lacné alebo chybné nabíjačky telefónov,“ vysvetlil vo videu.

Oceľový kryt.
Prečítajte si tiež: Neurovedec našiel netradičný liek na závislosť od mobilu. Vymyslel špeciálny kryt, ktorý vám vráti čas

Hasič preto odporúča nabíjať elektroniku iba vtedy, keď sme schopní včas reagovať. „Ak môžete, odporúčame vám, aby ste si nabili telefón, keď ste v izbe, respektíve doma a bdelí kvôli prípadnému zalarmovaniu požiarnej služby. Je to oveľa bezpečnejšie,“ dodáva.

Skúsenosti z praxe

Niektorí ľudia pod videom namietali, že svoje telefóny nabíjajú každú noc bez problémov. Hasič však reagoval s rozvahou.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Doğukan Şahin

„Radili by sme vám, aby ste sa prispôsobili, ale nič nemôžeme vynútiť. Jediné, čo môžeme urobiť, je šíriť rady založené na skutočných incidentoch. Vždy dúfame, že nás nikdy nebudete potrebovať,“ znelo na TikToku britských hasičov.

Malé zmeny, ktoré môžu zachrániť život

Článok pokračuje na ďalšej strane...

