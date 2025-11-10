Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure - Dobré noviny
Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure
Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Karel Roden s herečkou Arly Jover — Foto: Wikimedia Commons/Martin Kraft, Petr Novák, Wikipedia

Český herec už dlhé roky žije s partnerkou, zubárkou Laurou.

Svoje súkromie si chráni a hovorí o ňom len málo, preto je jeho život zahalený rúškom tajomstva. Mnohí by si mysleli, že herci sú ako otvorená kniha so srdcom na na dlani, v prípade Karla Rodena to však vôbec neplatí. Jeden z najúspešnejších českých hercov, ktorý si zahral napríklad aj po boku hollywoodskych hviezd, má mimo kamier rád svoj pokoj a nie je nadšený, keď mu ho niečo naruší.

Napriek tomu sa aj on už párkrát dostal do hľadáčika bulvárnych médií. Najprv zaujal tým, že si s moderátorom a zabávačom Janom Krausom vymenil manželky a potom ešte raz, keď mu jeho manželka dovolila, aby mal dieťa s inou ženou. Istý čas dokonca žila trojica pekne pokope, bez nenávisti a žiarlivosti. A hoci to Karlovi Rodenovi s manželkou napokon nevyšlo, zdá sa, že je už dlhé roky spokojný vo vzťahu so zubárkou Laurou, s ktorou má aj spomínanú dcérku. Obaja sa starajú o svoj zámok a verejnosti sa stránia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa @karelroden.fanklub

Na pľaci s hollywoodskymi hviezdami

Rodák z Českých Budějovíc vyrastal v umeleckej rodine, keďže jeho otec i starý otec boli herci. Po skončení Strednej priemyselnej keramickej školy v Bechyně absolvoval štúdium herectva na pražskej Divadelnej akadémii múzických umení (DAMU).

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.
Prečítajte si tiež: Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Následne účinkoval v Divadle na Vinohradech a pred filmovou kamerou debutoval v roku 1983 v snímke Zámek Nekonečno. Neskôr odišiel do Spojeného kráľovstva, kde absolvoval herecké kurzy a zdokonaľoval sa v anglickom jazyku. Možno aj preto patrí medzi hŕstku českých hercov, ktorí sa presadili v zahraničí a mali možnosť hrať po boku hollywoodskych hviezd.

Nehovorí o súkromí

No zatiaľ čo o hereckej kariére Karla Rodena sa vie takmer všetko, jeho súkromie je tak trochu zahalené rúškom tajomstva. Herec si ho totiž chráni a nerád hovorí o veciach mimo svojej práce či profesie.

Petra Hřebíčková našla šťastie pri Matějovi.
Prečítajte si tiež: Zúfalú túžbu po deťoch vyriešil šaman. Herečka Petra Hřebíčková našla šťastie u muža, ktorého roky ignorovala

Napriek tomu sa aj on dostal pred pár rokmi na pretras verejnosti a fanúšikov. S moderátorom Janom Krausom si totiž v podstate vymenili manželky.

Rob, čo potrebuješ

Článok pokračuje na ďalšej strane...

