Kozmetička Kristína premenila seniorky na mladuchy a dojala Slovensko: V ich hlase je celý život
Dobré noviny
Kozmetička Kristína premenila seniorky na mladuchy a dojala Slovensko: V ich hlase je celý život
Kozmetička Kristína premenila seniorky na mladuchy a dojala Slovensko: V ich hlase je celý život

Ilustračné zábery z videa.
Ilustračné zábery z videa. — Foto: Instagram - @tinakristina_cosmetology

Seniorky sa podelili o radosť, bolesť aj nekonečnú múdrosť.

„Som chlap, ale slzy mi tečú ako malému.“ Aj takéto komentáre nájdete pod videom kozmetičky Kristíny Šumskej, ktorá sa rozhodla urobiť krásnu vec – venovala svoj čas a ruky seniorom v domove dôchodcov. Mnohé z prítomných dám zažili profesionálnu starostlivosť vôbec po prvý raz v živote.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Šumská (@tinakristina_cosmetology)

„Vymyslela som si takúto aktivitu pre babinky, pretože my ženy sa ľúbime páčiť v každom veku a bola som medzi nimi šíriť lásku a krásu,“ prezradila na sociálnych sieťach Kristína, ktorá sa rozhodla zo senioriek spraviť „mladuchy“ – usmiate, krajšie, ale najmä obklopené záujmom.

Seniori z Prešova s terapeutickou bábikou.
Prečítajte si tiež: VIDEO: Nespoznávajú ľudí ani dni v týždni. Seniorom v Prešove dáva pocit bezpečia špeciálna bábika

Pod jej rukami sa ocitla aj 93-ročná pani, ktorá sa s kozmetičkou ochotne podelila o svoj celoživotný príbeh. Prezradila jej napríklad aj to, ako prežila druhú svetovú vojnu a ako spoznala svoju životnú lásku. Na otázku, ako vedela, že je po troch mesiacoch ten pravý, pani odpovedala bez zaváhania: „Chytil ma za ruku a cítila som to. Keď nie je iskra, môžete robiť, čo chcete.“  Keď sa jej dojatá kozmetička opýtala, čo by odkázala mladým ľuďom, odpoveď bola rovnako silná: „Aby si uvedomili, že tu na svete nie sú len oni.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Šumská (@tinakristina_cosmetology)

Kozmetička Kristína priznala, že keď pred rokmi robila kozmetický kurz, majsterka im povedala dôležitú vetu – uvidíte, že vaša práca bude vaše poslanie. A jej sa to pri seniorkách splnilo. „V ich hlase je celý život — radosť, bolesť aj nekonečná múdrosť. A ja len počúvam… aby som raz nezabudla, čo je v živote skutočne dôležité,“ odkázala Kristína, ktorá svojím videom dojala všetkých.

Pozrite si silné zábery:

