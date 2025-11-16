Nechce deti a nebojí sa žiť skutočný život. Natáliu Pažickú zmenilo, keď spoznala špinavé tajomstvo módy
Z modelky sa zmenila na greenfluencerku s veľkým vplyvom.
Pozerala sa a neverila vlastným očiam. „Môže byť situácia vo svete natoľko kritická?" pýtala sa samej seba. Natália Pažická pred rokmi začínala štúdium na amsterdamskom módnom inštitúte, kde jej pustili dokument o pravdivej cene lacného oblečenia, ktorým si ľudia týždeň čo týždeň plnia svoje šatníky. Lacné a pekné oblečenie má však temný pôvod – proti svojej vôli ho šijú ženy a deti, ktoré vďaka rôznym chemikáliám prichádzajú o zdravie. Tie isté chemikálie neskôr prenikajú aj do našich tiel.
Tieto šokujúce fakty postupne premenili bezstarostnú modelku na aktivistku, ktorá bojuje za čistejšiu planétu a férovejší módny priemysel. Natália sa okrem odhaľovania špinavých trikov výrobcov fast fashion nebojí otvoriť ani Pandorinu skrinku, o ktorej mnoho žien po tridsiatke nechce hovoriť. Má jednoznačný postoj k materstvu.
Od móla k aktivizmu
Natália Pažická sa už vo veku 14-15 rokov objavovala na obálkach prestížnych módnych časopisov, spolupracovala so známymi značkami a užívala si život typickej modelky. Po období osobnej krízy a uvedomení si temnej stránky módneho priemyslu sa rozhodla zmeniť svoj životný štýl a začala verejne hovoriť o problémoch rýchlej módy (fast fashion, pozn. red.). Dnes je známa ako greenfluencerka, ktorá má na Instagrame viac než 120 000 sledovateľov. Vďaka svojmu vplyvu sa nachádzala v pravidelnom výbere magazínu Forbes 30 pod 30. V auguste tohto roku však 30 rokov dovŕšila.
Pravidelne sa umiestňuje medzi top slovenskými influencermi, no neberie každú ponuku, ktorá jej pristane v pošte. Rozmýšľa nad jednotlivými spoluprácami a spoločnosti vyzýva k zodpovednosti. „Ak ich aktivita nie je dostatočná, navrhnem zmenu. Potom sa môžeme baviť o spolupráci znova,“ uviedla v rozhovore pre Forbes. Jej cieľom je inšpirovať firmy k pozitívnej zmene.
Pravdivá cena lacného oblečenia
V rozhovore pre Hashtag uviedla, že v minulosti mala blog, ktorý sa týkal módy a vtedy spolupracovala s módnymi značkami. „Odkedy som si povedala, že si v obchodoch s rýchlou módou nič nekúpim, tak som automaticky prerušila aj tieto spolupráce. Naopak, celkom aktívne sa venujem šíreniu informácií o konkrétnych módnych značkách a ich praktikách. Odmietam väčšinu spoluprác, aj keď ide o pekné peniaze. Spolupracujem len so značkami, ktoré sa snažia robiť veci inak a tých je pomerne málo, no nevadí mi to. Chcem byť k ľuďom úprimná, chcem, aby môj účet bol primárne o vzdelávaní a nie o platených reklamách," priznala.
Vie, že aj jednotlivec dokáže spustiť vlnu pozitívnych zmien, preto sa vo svojich videách snaží verejnosť edukovať a varovať pred nehumánnymi podmienkami v krajinách tretieho sveta. Problematike sa venovala aj v škole. Po skončení kariéry modelky totiž študovala Fashion & Branding na Amsterdam Fashion Institute, kde sa venovala udržateľnosti v módnom priemysle.
„Počas úvodného týždňa nám v škole pustili dokument The True Cost o pravdivej cene lacného oblečenia, ktorým si týždeň čo týždeň plníme svoje šatníky. Neverila som vlastným očiam. Ani vo sne by mi nenapadlo, že situácia môže byť vo svete taká kritická. Stále neviem pochopiť, prečo sa o tom nerozpráva viac, a to verejne. Naozaj nám je všetkým jedno, že naše oblečenie šijú deti a ženy nútené k práci a vďaka rôznym chemikáliam prichádzajú o svoje zdravie? Nehovoriac o tom, že neskôr sa chemikálie nosením tohto oblečenia dostávajú aj do nás. A to všetko je vo svete legálne," povedala v rozhovore pre Hashtag.