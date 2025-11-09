Montér v Česku sa dolámal tak ako nikto v histórii. Obrázky nápravy od špičkového lekára teraz obdivuje svet - Dobré noviny
Montér v Česku sa dolámal tak ako nikto v histórii. Obrázky nápravy od špičkového lekára teraz obdivuje svet
Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou.

Keď si tajne zobral skromnú úradníčku, bol to šok. Tomáš Maštalír vie, aké je to prežiť zázrak

Fontána pre Zuzanu 2 / Ibi Maiga

Keď mu dali prvýkrát halušky, chcel si zbaliť kufre. Ibi Maiga na Slovensku prežil aj kopance na zemi

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou.

Keď si tajne zobral skromnú úradníčku, bol to šok. Tomáš Maštalír vie, aké je to prežiť zázrak

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Montér v Česku sa dolámal tak ako nikto v histórii. Obrázky nápravy od špičkového lekára teraz obdivuje svet

Primár ortopedického oddelenia nemocnice Jaroslav Pilný
Primár ortopedického oddelenia nemocnice Jaroslav Pilný — Foto: FB: Nemocnice Nové Mesto na Morave

Nešťastný pád zo štvormetrovej výšky sa skončil dobre a doslova sa zapísal aj do odbornej literatúry. 
 

Veľkú smolu pri svojej práci zažil dvadsaťštyriročný montér. Po páde z výšky utrpel vážne poranenia oboch rúk, pričom šlo o tak mimoriadne raritný úraz, že o ňom nebola ani zmienka v žiadnej svetovej literatúre.

„V tomto prípade došlo k zlomeninám a vykĺbeniu oboch zápästí a k vykĺbeniu oboch lakťových kĺbov pacienta, ktorý spadol zo štvormetrového lešenia," opisuje lekár Jaroslav Pilný, ktorý muža operoval.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/nemocnicenm/posts/1462385682560013?ref=embed_post

O náročnej operácii horných končatín napísal článok, ktorý vyšiel v odbornom časopise Journal of Medical Case Reports article a dostal sa tak k odbornej verejnosti. Mladý muž mal ruky v sadre sedem týždňov. „O tom, že je výsledok úspešný, svedčí aj to, že sa pacient po vyliečení vrátil k svojej pôvodnej profesii a pracuje ako montér," hovorí Jaroslav Pilný.

Prácou primára ortopedického oddelenia sa teraz pýši aj nemocnica v Novom Meste na Morave, v ktorej pôsobí. „Jaroslav Pilný je uzávanou kapacitou v oblasti chirurgie ruky. Dlhodobo a špecializujeme na riešenie ťažkých úrazov zápästia, a preto nás aj oslovili," informuje nemocnica.   

