Montér v Česku sa dolámal tak ako nikto v histórii. Obrázky nápravy od špičkového lekára teraz obdivuje svet
Nešťastný pád zo štvormetrovej výšky sa skončil dobre a doslova sa zapísal aj do odbornej literatúry.
Veľkú smolu pri svojej práci zažil dvadsaťštyriročný montér. Po páde z výšky utrpel vážne poranenia oboch rúk, pričom šlo o tak mimoriadne raritný úraz, že o ňom nebola ani zmienka v žiadnej svetovej literatúre.
„V tomto prípade došlo k zlomeninám a vykĺbeniu oboch zápästí a k vykĺbeniu oboch lakťových kĺbov pacienta, ktorý spadol zo štvormetrového lešenia," opisuje lekár Jaroslav Pilný, ktorý muža operoval.
O náročnej operácii horných končatín napísal článok, ktorý vyšiel v odbornom časopise Journal of Medical Case Reports article a dostal sa tak k odbornej verejnosti. Mladý muž mal ruky v sadre sedem týždňov. „O tom, že je výsledok úspešný, svedčí aj to, že sa pacient po vyliečení vrátil k svojej pôvodnej profesii a pracuje ako montér," hovorí Jaroslav Pilný.
Prácou primára ortopedického oddelenia sa teraz pýši aj nemocnica v Novom Meste na Morave, v ktorej pôsobí. „Jaroslav Pilný je uzávanou kapacitou v oblasti chirurgie ruky. Dlhodobo a špecializujeme na riešenie ťažkých úrazov zápästia, a preto nás aj oslovili," informuje nemocnica.