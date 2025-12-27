Nedávajte deťom cukor, budú hyperaktívne. Na starú radu sa pozrela odborníčka, má jasný názor
Existujú vedecké dôkazy, ktoré toto tvrdenie podporujú?
Ak dáte deťom priveľa cukru, budú hyperaktívne – túto vetu rodičia počúvajú už celé roky. Je cukor naozaj vinníkom, ktorý stojí za detskou nepokojnosťou? Varovanie, ktoré sa traduje z generácie na generáciu, by predsa malo mať oporu vo vedeckých dôkazoch... Alebo ide len o pretrvávajúci mýtus? Odpoveď odborníčky vás možno prekvapí.
Pozor na mylné interpretácie
Amanda Avery, docentka výživy a dietetiky na Nottinghamskej univerzite, pre The Guardian vysvetlila, že hoci existujú teórie, ktoré spájajú cukor so zmenami v správaní, s hyperaktivitou nemá nič spoločné. Jedna z týchto teórií napríklad hovorí, že cukor aktivuje v tele nával dopamínu, čo je chemická látka zodpovedná za pocit radosti a dobrej nálady.
Podľa ďalšej môže cukor spôsobiť prudký nárast hladiny glukózy v krvi, po ktorom nasleduje jej rýchly pokles, čo je jav známy ako reaktívna hypoglykémia. Takéto zmeny môžu ovplyvniť správanie a niektoré prejavy by sa tým pádom mohli mylne interpretovať ako hyperaktivita.
Aký je verdikt?
Existuje však len veľmi málo dôkazov, ktoré by tieto teórie potvrdzovali. Navyše, hyperaktivita, ktorá je príznakom ADHD, je podľa expertky často subjektívna. „Čo jeden rodič nazýva hyperaktivitou, iný vníma len ako energickosť,“ tvrdí Avery.