Zranenú manželku zachránil len vďaka pomoci na telefóne. Operátorku Janku veľké prekvapenie dojalo k slzám
„Ďakujem za pokoj v hlase,“ odkázal muž žene, ktorá ho naučila zachrániť manželku.
Na linke 155 zažíva denne množstvo ťažkých chvíľ, ale na tento hovor nezabudne nikdy. Keď operátorka Janka z Trnavy zdvihla vystrašenému mužovi, ktorý sa snažil zachránil život svojej manželky po vážnej nehode, vedela, že ide o sekundy. To, čo sa stalo neskôr, ju dojalo. „Sú chvíle, kedy sa vám od dojatia tisnú slzy do očí,“ napísalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na sociálnej sieti, kde sa podelilo o tento krásny moment.
Hlas, ktorý priniesol nádej
Príbeh sa začal jedným nešťastným pádom z bicykla. Pani Hladíková utrpela vážne zranenie a jej manžel okamžite siahol po telefóne, aby volal pomoc. Na druhej strane linky však nebol len profesionál, ale aj človek s veľkým srdcom. Janka ho krok za krokom viedla, ako manželke poskytnúť prvú pomoc, kým dorazili záchranári.
Vďaka jej pokojným a jasným inštrukciám sa podarilo udržať všetky životne dôležité funkcie zranenej ženy. Zranenia sa postupne zahojili, no manželia Hladíkovci na hlas z tiesňovej linky nemohli zabudnúť. Chceli zistiť, kto bol ich neviditeľným anjelom strážnym.
Nezabudnuteľné poďakovanie
A tak sa rozhodli, že Janku navštívia osobne.