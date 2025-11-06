Kľučkovala pred ním a posielala ho preč. Lucie Bílá a jej o 17 rokov mladší partner oslávili krásne výročie - Dobré noviny
Kľučkovala pred ním a posielala ho preč. Lucie Bílá a jej o 17 rokov mladší partner oslávili krásne výročie
Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Po troch rokoch Barcelonu vymenila za Madrid. Španielsko si zamilovala.

V Bratislave jej vynadali v MHD, pretože stála pri dverách. Lenka v cudzine spoznala milší a slobodnejší svet

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Kľučkovala pred ním a posielala ho preč. Lucie Bílá a jej o 17 rokov mladší partner oslávili krásne výročie

Lucie Bílá a Radek Filipi oslávili 10 rokov vzťahu.
Lucie Bílá a Radek Filipi oslávili 10 rokov vzťahu. — Foto: Instagram @luciebila

Partnerstvo s Radkom Filipim je speváčkin doposiaľ najdlhší vzťah.

Dlho nemala až také šťastie v láske, napokon však aj ona stretla pána pravého. A hoci Lucie Bílá spočiatku Radka Filipiho odmietala, citom sa nakoniec neubránila. Dnes sú speváčka a jej road manažér spolu už desať rokov.

Ako kedysi povedala pre iDnes, v láske je to občas prosté – ľudia, ktorí sa majú raz stretnúť, sa vraj jednoducho stretnú. A tak to bolo aj v prípade Lucie a o 17 rokov mladšieho športovca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucie Bílá (@luciebila)

Kľučkovala pred ním

Príbeh lásky Lucie Bílej a Radka Filipiho sa nerodil ľahko, oboch totiž poznačili predchádzajúce neúspešné vzťahy, pričom obavy či predsudky vzbudzoval aj sedemnásťročný vekový rozdiel, ktorý medzi nimi je. Speváčka ho aj preto spočiatku odmietala a na nejaké lepšie spoznávanie s ním neplánovala hneď prikývnuť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Radek FILIPI (@radekfilipi)

„Pamätám si, že na začiatku som pred Radkom kľučkovala a dokonca som ho raz aj poslala preč. Som rada, že sa nenechal odohnať a že ho vedľa seba mám, pretože som si v jednu chvíľku dovolila alebo rozhodla sa dovoliť si byť šťastná. Dôležité je dovoliť si byť šťastný a nevzdávať to,“ prezradila Lucie Bílá.

Parťák na nezaplatenie

