Kľučkovala pred ním a posielala ho preč. Lucie Bílá a jej o 17 rokov mladší partner oslávili krásne výročie
Partnerstvo s Radkom Filipim je speváčkin doposiaľ najdlhší vzťah.
Dlho nemala až také šťastie v láske, napokon však aj ona stretla pána pravého. A hoci Lucie Bílá spočiatku Radka Filipiho odmietala, citom sa nakoniec neubránila. Dnes sú speváčka a jej road manažér spolu už desať rokov.
Ako kedysi povedala pre iDnes, v láske je to občas prosté – ľudia, ktorí sa majú raz stretnúť, sa vraj jednoducho stretnú. A tak to bolo aj v prípade Lucie a o 17 rokov mladšieho športovca.
Kľučkovala pred ním
Príbeh lásky Lucie Bílej a Radka Filipiho sa nerodil ľahko, oboch totiž poznačili predchádzajúce neúspešné vzťahy, pričom obavy či predsudky vzbudzoval aj sedemnásťročný vekový rozdiel, ktorý medzi nimi je. Speváčka ho aj preto spočiatku odmietala a na nejaké lepšie spoznávanie s ním neplánovala hneď prikývnuť.
„Pamätám si, že na začiatku som pred Radkom kľučkovala a dokonca som ho raz aj poslala preč. Som rada, že sa nenechal odohnať a že ho vedľa seba mám, pretože som si v jednu chvíľku dovolila alebo rozhodla sa dovoliť si byť šťastná. Dôležité je dovoliť si byť šťastný a nevzdávať to,“ prezradila Lucie Bílá.