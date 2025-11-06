Väčšina ľudí pred nástupom do auta zabúda na túto drobnosť. Môže vás ochrániť pred tragédiou - Dobré noviny
Väčšina ľudí pred nástupom do auta zabúda na túto drobnosť. Môže vás ochrániť pred tragédiou
Väčšina ľudí pred nástupom do auta zabúda na túto drobnosť. Môže vás ochrániť pred tragédiou

Nevinný zvyk, ktorý môže zabíjať.

Keď sa vonku ochladí, mnoho z nás si len sadne do auta a zapne pás. Bez rozmýšľania a v hrubej zimnej bunde, v akej sme práve vyšli z domu. Veď ide len o pár minút jazdy, poviete si. No práve v tej chvíli robíte chybu, ktorá môže mať fatálne následky. Odborníci z oblasti dopravnej bezpečnosti pripomínajú, že zimná bunda do auta jednoducho nepatrí. To, čo sa zdá ako banalita, môže skončiť tragédiou.

Bunda ako pasca?

Podľa portálu Auto Świat je šoférovanie v zimnej bunde porovnateľné s „rozsudkom smrti“. Dôvodom je tzv. voľnosť pásu – priestor, ktorý vznikne medzi telom, bundou a samotným bezpečnostným pásom. Pás tak pri náraze nedokáže telo účinne zachytiť.

Foto: Freepik, @freepik

„Bezpečnostné pásy neochránia spolujazdca ani vodiča pri nehode, ak sa nosia neopatrne, a to cez zimnú bundu. V našich experimentoch môže zimná bunda spôsobiť až 25 centimetrov voľnosti pásu,“ uviedol odborník v oblasti biomechaniky kolízií Paweł Kurpiewski. Práve týchto pár centimetrov môže rozhodnúť o tom, či človek vyviazne so zraneniami – alebo nie.

Rozhodnúť môžu milisekundy

Ako vysvetľuje Luca Genovese, vedúci oddelenia výskumu a prevencie a vedúci Centra kompetencií mobility AXA, pri náraze sa najskôr stlačí hrubá látka bundy. Až potom začne pôsobiť pás, ktorý má telo zadržať. „Pri náraze sa hrubá látka stlačí najskôr, ešte predtým, ako pás dokáže telo zadržať. Tým sa strácajú cenné milisekundy,“ uviedol Genovese.

Foto: Freepik, @freepik

Odborník dodáva, že takéto oblečenie zároveň obmedzuje pohyb vodiča a znižuje jeho schopnosť rýchlo reagovať. Navyše sa pri prudkom náraze môže látka po páse jednoducho zošmyknúť.

Väčšina vodičov robí tú istú chybu

Zimné bundy sú rizikom nielen pre vodičov, ale aj pre najmenších pasažierov.

