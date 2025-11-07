Chceli dom za euro, našli lacnejší. Sara s priateľom si budujú život v Taliansku a sny plnia aj iným
Dostať sa k lacnému domu v obľúbenej prímorskej destinácii môže podľa nich každý, kto naozaj chce.
Vo dvojici precestovali svet, no ona potom otehotnela a on začal trpieť vážnymi zdravotnými problémami, a tak sa rozhodli konečne usadiť. Sara a Luca, dvojica pôvodom z Talianska, známa aj z YouTube kanálu LeAw – Leave Everything and Wander, sa po rokoch strávených v karavane vrátila z Ameriky domov a hľadala miesto, kde by sa mohla usadiť.
Svoj sen – domček blízko mora – si napokon splnili a v rozhovore pre portál Interez približujú realitu ‚domov za jedno euro‘ a odhaľujú, koľko energie a výdavkov ich skutočne stálo nový príbytok získať a pretvoriť do podoby, ktorá im vyhovuje. Ak si myslíte, že to ide šibnutím čarovného prútika, ste na omyle. Sara a Luca však poznajú návod, ako pri tvorbe nového domova výrazne ušetriť.
Fraška ako z knihy
Už od začiatku si uvedomovali, že budú potrebovať funkčný dom s vodou, elektrinou a kompletne zariadenou kúpeľňou, prostriedkov však nemali veľa, a tak ako prvé prešli všetky ponuky tzv. ‚domov za euro‘, ktoré sú v menších talianskych dedinkách známou alternatívou. Zo snahy dostať sa k jednému z domov sa však čoskoro stal nekonečný chaos.
„Čo vám nikto nepovie, že program domu za euro je v skutočnosti normálna burza. Ponúka sa dom ‚za euro‘, prvý záujemca hodí 5-tisíc, druhý 10 a tak ďalej. Cena hneď prestáva byť jedno euro a ide hore,“ ozrejmuje dvojica.
Projekt je v Taliansku navyše taký populárny, že sa im často stávalo, že kým prišli do dediny, ‚dom za euro‘ bol už dávno predaný – možno aj preto, že si ich záujemcovia neraz rezervovali skôr, než sa objavili v ponuke. A aby to nestačilo, ak do projektu vstúpite, musíte dodržať mnoho celkom obmedzujúcich pravidiel. „Musíte tam prísť a zapísať si dom ako svoje trvalé bydlisko. Musíte mať už v ruke plán na kompletnú renováciu, ktorý musíte ešte pred samotnou kúpou odprezentovať mestskej samospráve a musíte ho splniť do štyroch rokov od kúpy,“ vymenúva Luca pre Interez.
Vytráca sa celá pointa
„Všetko musí ísť oficiálnou cestou, potrebujete na všetko súhlas a neustále ste pod kontrolou, každý dáva pozor na to, či plníte zadané kvóty a vyplácate architektov a každého, kto sa stará o plán renovácie ešte predtým, než ten dom vôbec vlastníte. Kým s renováciou skončíte, suma za dom sa vám vyšplhá na 100-, 200- či dokonca 300-tisíc eur. To sú jednoducho šialené peniaze a vytráca sa tak celá pointa,“ opisuje párik, ktorý sa z menovaných dôvodov napokon rozhodol pre iný, oveľa spontánnejší plán.