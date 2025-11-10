Slovenské školy skúšajú nový prístup, odpoveďou je všímavosť. Takto pomôžu žiakom nielen v laviciach - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Slovenské školy skúšajú nový prístup, odpoveďou je všímavosť. Takto pomôžu žiakom nielen v laviciach
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek.

Milenka sa šplhala po jej chrbte a ona drela pre rodinu. Zuzana Belohorcová druhé šance nedáva

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou.

Keď si tajne zobral skromnú úradníčku, bol to šok. Tomáš Maštalír vie, aké je to prežiť zázrak

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou.

Keď si tajne zobral skromnú úradníčku, bol to šok. Tomáš Maštalír vie, aké je to prežiť zázrak

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek.

Milenka sa šplhala po jej chrbte a ona drela pre rodinu. Zuzana Belohorcová druhé šance nedáva

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

SLEDUJE NÁS 207 093 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Slovenské školy skúšajú nový prístup, odpoveďou je všímavosť. Takto pomôžu žiakom nielen v laviciach

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. — Foto: freepik @Students knowing the right answer, Pixabay @vdnhieu

Slovenské školy skúšajú nový prístup.

V školskom prostredí sa čoraz častejšie spomínajú témy, ako je potreba zlepšenia duševného zdravia detí a mladých ľudí. Na výzvu reaguje nový prístup Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica a vzdelávací program Komenského inštitútu, ktoré sa opierajú o metódu všímavosti (mindfulness). Ide o súbor relaxačných techník zameraných na znižovanie stresu a úzkosti.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Pexels: cottonbro studio

Dievčatá pociťujú vyššiu mieru stresu

„V prieskume HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) z roku 2022 vyplynulo, že na Slovensku pociťujú dievčatá v tínedžerskom veku výrazne vyššiu mieru stresu a úzkosti ako chlapci. Kým u dievčat až polovica zažíva stres viac ako raz za týždeň, u chlapcov podobné pocity zažíva 35 percent. V porovnaní s inými krajinami slovenskí žiaci a žiačky vo veku 15 rokov uvádzali až o 10 percent vyššiu mieru stresu a úzkosti, ako bol medzinárodný priemer štúdie," tvrdí v tlačovej správe CEEV Živica.

Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Nejde o to odmietať technológie, ale o návrat k rovnováhe. Digitálny detox nás naučí oddychovať

Výsledky testovania PISA z toho istého roku pritom mali poukázať na silný vplyv duševnej pohody žiakov na ich akademické výsledky. Školáci s vyššou schopnosťou ovládať svoje emócie boli odolnejší voči stresu, navyše dosahovali v priemere o šesť testovacích bodov lepšie výsledky ako ich rovesníci s nižšou mierou sebaregulácie. Schopnosť učiť sa je úzko prepojená s emóciami.

Pilotná fáza

Podľa psychologičky a programovej manažérky Komenského inštitútu Zuzany Labašovej ide o praktické nástroje, ktoré môžu pomôcť žiakom efektívnejšie zvládať náročné situácie v škole aj mimo nej. Všímavosť sa tak stáva nielen prevenciou psychických ťažkostí, ale aj cestou k zdravšiemu a vyrovnanejšiemu školskému prostrediu.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Element5 Digital

„Technikami všímavosti sa podporuje koncentrácia a pamäť, znižuje sa pocit úzkosti a konflikty v kolektíve a podporuje sa empatia, motivácia a spolupráca. Pridanou hodnotou projektu Erasmus+ je využitie praktických výstupov, konkrétne príručky pre učiteľov a mobilnej aplikácie, ktoré učiteľov a žiakov prevedú cvičeniami všímavosti, a to priamo v triedach. Benefitom je tiež základný výcvik všímavosti pod vedením odborníčky na túto tému a mentorská podpora v téme mindfulness, aby mohli byť učitelia ambasádormi všímavosti vo svojej škole,“ osvetlila Labašová.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…