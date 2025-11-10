Slovenské školy skúšajú nový prístup, odpoveďou je všímavosť. Takto pomôžu žiakom nielen v laviciach
Slovenské školy skúšajú nový prístup.
V školskom prostredí sa čoraz častejšie spomínajú témy, ako je potreba zlepšenia duševného zdravia detí a mladých ľudí. Na výzvu reaguje nový prístup Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica a vzdelávací program Komenského inštitútu, ktoré sa opierajú o metódu všímavosti (mindfulness). Ide o súbor relaxačných techník zameraných na znižovanie stresu a úzkosti.
Dievčatá pociťujú vyššiu mieru stresu
„V prieskume HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) z roku 2022 vyplynulo, že na Slovensku pociťujú dievčatá v tínedžerskom veku výrazne vyššiu mieru stresu a úzkosti ako chlapci. Kým u dievčat až polovica zažíva stres viac ako raz za týždeň, u chlapcov podobné pocity zažíva 35 percent. V porovnaní s inými krajinami slovenskí žiaci a žiačky vo veku 15 rokov uvádzali až o 10 percent vyššiu mieru stresu a úzkosti, ako bol medzinárodný priemer štúdie," tvrdí v tlačovej správe CEEV Živica.
Výsledky testovania PISA z toho istého roku pritom mali poukázať na silný vplyv duševnej pohody žiakov na ich akademické výsledky. Školáci s vyššou schopnosťou ovládať svoje emócie boli odolnejší voči stresu, navyše dosahovali v priemere o šesť testovacích bodov lepšie výsledky ako ich rovesníci s nižšou mierou sebaregulácie. Schopnosť učiť sa je úzko prepojená s emóciami.
Pilotná fáza
Podľa psychologičky a programovej manažérky Komenského inštitútu Zuzany Labašovej ide o praktické nástroje, ktoré môžu pomôcť žiakom efektívnejšie zvládať náročné situácie v škole aj mimo nej. Všímavosť sa tak stáva nielen prevenciou psychických ťažkostí, ale aj cestou k zdravšiemu a vyrovnanejšiemu školskému prostrediu.
„Technikami všímavosti sa podporuje koncentrácia a pamäť, znižuje sa pocit úzkosti a konflikty v kolektíve a podporuje sa empatia, motivácia a spolupráca. Pridanou hodnotou projektu Erasmus+ je využitie praktických výstupov, konkrétne príručky pre učiteľov a mobilnej aplikácie, ktoré učiteľov a žiakov prevedú cvičeniami všímavosti, a to priamo v triedach. Benefitom je tiež základný výcvik všímavosti pod vedením odborníčky na túto tému a mentorská podpora v téme mindfulness, aby mohli byť učitelia ambasádormi všímavosti vo svojej škole,“ osvetlila Labašová.