Postačia vám dve ingrediencie. Vianočný likér od Martiny z Pečie celé Slovensko máte hotový bez námahy
Je to ten najjednoduchší likér, aký si viete predstaviť, tvrdí známa kuchárka.
Kto by nepoznal tradičný vaječný likér, ktorý má už od nepamäti počas sviatkov pevné miesto na našich stoloch? Tento hustý, krémový nápoj typickej zlatej farby má bohatú históriu a jeho pôvod je dokonca opradený množstvom legiend. Podľa jednej z nich ho vymyslel francúzsky kráľ, ktorý hľadal liek na choré hlasivky, podľa inej zas s jeho verziou s rumovým základom prišiel americký prezident George Washington.
Stihnete ho aj na poslednú chvíľu
„Hoci historici o jeho presnom pôvode stále diskutujú, väčšina sa zhoduje, že vaječný likér vznikol z nápoja ‚posset‘, ktorý pochádza z ranostredovekej Británie. Bol to teplý, mliečny nápoj podobný pivu,“ uvádza magazín Time.
Vaječný likér však nemusí byť jedinou voľbou, ak hľadáte chutný sviatočný nápoj. Martina Gromová zo šou Pečie celé Slovensko totiž prišla s originálnym nápadom, ktorý stihnete zrealizovať aj na poslednú chvíľu a navyše si na ňom určite pochutíte.
„V tomto predvianočnom období nemôže chýbať najobľúbenejší likér bez práce. Tí, ktorí ma sledujú dlhšie, ho už dávno poznajú a viacerí ho aj skúsili a pochvaľovali si. Je to ten najjednoduchší likér, aký si vieš predstaviť. Je tuhší, ale za mňa super,“ napísala Martina k videoreceptu, na ktorý potrebujete iba dve ingrediencie.