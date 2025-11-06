Vašu prácu si uvedomujeme, až keď ju potrebujeme. Odkaz motorkára Antona zdravotníkom je plný pravdy - Dobré noviny
Dobré noviny
Vašu prácu si uvedomujeme, až keď ju potrebujeme. Odkaz motorkára Antona zdravotníkom je plný pravdy
Vašu prácu si uvedomujeme, až keď ju potrebujeme. Odkaz motorkára Antona zdravotníkom je plný pravdy

Ilustračné foto.
Foto: Pixabay: Elsemargriet, sasint

Ste ľudia, ktorých všetci tak potrebujeme, vyznal sa v liste. 

Písal sa 21. september, bol čas obeda. Mnohí ľudia si práve sadali za stôl plný jedla alebo si objednávali ďalšiu kávu. Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne však na obed ani nepomysleli. Letecká záchranná služba v tej chvíli na Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) viezla ťažko zraneného motocyklistu. Po drsnej havárii utrpel vnútorné krvácanie, zlomeninu panvy, ruky a ďalšie závažné poranenia.

„​Viem, slová sú len slová, ale verte, čo píšem, je z úprimného srdca!“ uviedol motocyklista Anton v ďakovnom liste v čase, keď už bol pri vedomí a mimo ohrozenia života.

Za život vďačí celému tímu odborníkov

V korešpondencii sa z celého srdca poďakoval celému tímu OAIM, lekárom, ktorí ho operovali a ktorí mu venovali svoj čas a starostlivosť, zdravotným sestrám, zdravotníkom, záchranárom a leteckým záchranárom. Motocyklista vyzdvihol prácu lekárky, ktorá s ním sedela vo vrtuľníku. „Chcem vyzdvihnúť prácu pani doktorky, ktorá sedela pri mne vo vrtuľníku, za jej prácu a podporu, ktorú som v tej chvíli tak potreboval a vôbec celému personálu, ktorý sa pričinil o záchranu môjho života a zdravia," napísal motocyklista.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1487416329570277&set=a.611735120471740

„Ďakujem Vám, vážim si to a budem na Vás s úctou spomínať do konca môjho života. Ste ľudia, ktorých všetci tak potrebujeme a ktorých prácu si uvedomujeme až vtedy, keď nám ju poskytnete," pokračoval Anton a ani vo zvyšku poďakovania nešetril chválou: „Ste úžasní ľudia, veľkí profesionáli, za čo Vám patrí veľká vďaka a úcta! Ďakujem Vám z celého srdca.“

Posolstvo pre všetkých

