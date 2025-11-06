Vašu prácu si uvedomujeme, až keď ju potrebujeme. Odkaz motorkára Antona zdravotníkom je plný pravdy
Ste ľudia, ktorých všetci tak potrebujeme, vyznal sa v liste.
Písal sa 21. september, bol čas obeda. Mnohí ľudia si práve sadali za stôl plný jedla alebo si objednávali ďalšiu kávu. Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne však na obed ani nepomysleli. Letecká záchranná služba v tej chvíli na Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) viezla ťažko zraneného motocyklistu. Po drsnej havárii utrpel vnútorné krvácanie, zlomeninu panvy, ruky a ďalšie závažné poranenia.
„Viem, slová sú len slová, ale verte, čo píšem, je z úprimného srdca!“ uviedol motocyklista Anton v ďakovnom liste v čase, keď už bol pri vedomí a mimo ohrozenia života.
Za život vďačí celému tímu odborníkov
V korešpondencii sa z celého srdca poďakoval celému tímu OAIM, lekárom, ktorí ho operovali a ktorí mu venovali svoj čas a starostlivosť, zdravotným sestrám, zdravotníkom, záchranárom a leteckým záchranárom. Motocyklista vyzdvihol prácu lekárky, ktorá s ním sedela vo vrtuľníku. „Chcem vyzdvihnúť prácu pani doktorky, ktorá sedela pri mne vo vrtuľníku, za jej prácu a podporu, ktorú som v tej chvíli tak potreboval a vôbec celému personálu, ktorý sa pričinil o záchranu môjho života a zdravia," napísal motocyklista.
„Ďakujem Vám, vážim si to a budem na Vás s úctou spomínať do konca môjho života. Ste ľudia, ktorých všetci tak potrebujeme a ktorých prácu si uvedomujeme až vtedy, keď nám ju poskytnete," pokračoval Anton a ani vo zvyšku poďakovania nešetril chválou: „Ste úžasní ľudia, veľkí profesionáli, za čo Vám patrí veľká vďaka a úcta! Ďakujem Vám z celého srdca.“