Otecko, daj prsteň mamičke. Cristiano Ronaldo priznal, že milovanú Georginu požiadal o ruku náhodou
Slávneho futbalistu čaká onedlho významná životná udalosť.
Už sa mu to kráti. Cristiano Ronaldo čochvíľa vysloví áno svojej životnej partnerke Georgine, ktorú požiadal o ruku v lete tohto roka. Slávny futbalista a jeho partnerka tak spečatia vzájomnú lásku po vyše ôsmich rokoch vzťahu. Športovec teraz v podcaste novinára Piersa Morgana prezradil viac detailov z dňa, keď požiadal svoju milovanú o ruku. Vraj to pôvodne ani neplánoval...
Uviazla mu v hlave
Príbeh lásky Ronalda a Georginy je ako z rozprávky o Popoluške, keďže futbalistova partnerka bola kedysi obyčajným chudobným dievčaťom – až do momentu, kým nestretla portugalskú superhviezdu. Pracovala napríklad ako opatrovateľka aj upratovačka a neskôr sa zamestnala v butiku luxusnej značky Gucci.
A práve tam jedného dňa zavítal Cristiano Ronaldo. „Keď som vošiel do obchodu, Gio tam práve bola. Už bola hotová s prácou a bol to ten jeden okamih, keď sme si padli do oka. A vtedy mi uviazla v hlave,“ spomínal na ich prvé stretnutie futbalista v dokumentárnej sérii „I Am Georgina“.
Ich láska neprišla náhle, ale postupne a dnes tvoria harmonický pár už osem rokov. Majú spolu dve deti, dcéru Alanu Martinu a dcéru Belllu Esmeraldu. Okrem toho futbalista vychováva aj troch potomkov z predchádzajúcich vzťahov a prostredníctvom náhradnej matky – syna Cristiana Jr. a dvojčatá Evau Mariu a Matea. Hoci Georgina nie je ich biologickou mamou, stará sa o ne ako o svoje vlastné.
Romantický vlastným spôsobom
Práve dcérky vraj futbalistovi podľa jeho slov pomohli so žiadosťou o partnerkinu ruku.