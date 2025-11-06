Otecko, daj prsteň mamičke. Cristiano Ronaldo priznal, že milovanú Georginu požiadal o ruku náhodou - Dobré noviny
Dobré noviny
Otecko, daj prsteň mamičke. Cristiano Ronaldo priznal, že milovanú Georginu požiadal o ruku náhodou
Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Po troch rokoch Barcelonu vymenila za Madrid. Španielsko si zamilovala.

V Bratislave jej vynadali v MHD, pretože stála pri dverách. Lenka v cudzine spoznala milší a slobodnejší svet

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Otecko, daj prsteň mamičke. Cristiano Ronaldo priznal, že milovanú Georginu požiadal o ruku náhodou

Ronalda a Georginu čaká onedlho svadba.
Ronalda a Georginu čaká onedlho svadba. — Foto: Instagram @ georginagio

Slávneho futbalistu čaká onedlho významná životná udalosť.

Už sa mu to kráti. Cristiano Ronaldo čochvíľa vysloví áno svojej životnej partnerke Georgine, ktorú požiadal o ruku v lete tohto roka. Slávny futbalista a jeho partnerka tak spečatia vzájomnú lásku po vyše ôsmich rokoch vzťahu. Športovec teraz v podcaste novinára Piersa Morgana prezradil viac detailov z dňa, keď požiadal svoju milovanú o ruku. Vraj to pôvodne ani neplánoval...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uviazla mu v hlave

Príbeh lásky Ronalda a Georginy je ako z rozprávky o Popoluške, keďže futbalistova partnerka bola kedysi obyčajným chudobným dievčaťom – až do momentu, kým nestretla portugalskú superhviezdu. Pracovala napríklad ako opatrovateľka aj upratovačka a neskôr sa zamestnala v butiku luxusnej značky Gucci.

Cristiano Ronaldo a Georgina s rodinou
Prečítajte si tiež: Georgina a Ronaldo ukázali prvé fotografie dcérky, ktorá prežila. Prezradili aj jej nádherné meno

A práve tam jedného dňa zavítal Cristiano Ronaldo. „Keď som vošiel do obchodu, Gio tam práve bola. Už bola hotová s prácou a bol to ten jeden okamih, keď sme si padli do oka. A vtedy mi uviazla v hlave,“ spomínal na ich prvé stretnutie futbalista v dokumentárnej sérii „I Am Georgina“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich láska neprišla náhle, ale postupne a dnes tvoria harmonický pár už osem rokov. Majú spolu dve deti, dcéru Alanu Martinu a dcéru Belllu Esmeraldu. Okrem toho futbalista vychováva aj troch potomkov z predchádzajúcich vzťahov a prostredníctvom náhradnej matky – syna Cristiana Jr. a dvojčatá Evau Mariu a Matea. Hoci Georgina nie je ich biologickou mamou, stará sa o ne ako o svoje vlastné.

Romantický vlastným spôsobom

Práve dcérky vraj futbalistovi podľa jeho slov pomohli so žiadosťou o partnerkinu ruku.

