Magdalena si zobrala člena švajčiarskej gardy: Život vo Vatikáne bol ako v zlatej klietke. Preverili aj ju - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Magdalena si zobrala člena švajčiarskej gardy: Život vo Vatikáne bol ako v zlatej klietke. Preverili aj ju
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

SLEDUJE NÁS 207 103 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Magdalena si zobrala člena švajčiarskej gardy: Život vo Vatikáne bol ako v zlatej klietke. Preverili aj ju

Magdalena Wolinska-Riedi.
Magdalena Wolinska-Riedi. — Foto: Facebook - Magdalena Wolinska-Riedi

Cítila som sa ako v pasci, priznávala.

Bol rok 2000, keď išla z Poľska ako dobrovoľníčka na Svetové dni mládeže s Jánom Pavlom II. do Vatikánu. Magdalena Wolińska-Riedi mala v tom čase 21 rokov a keď sa v dave na Námestí svätého Petra obrátila s prosbou o pomoc na jedného z členov švajčiarskej gardy, netušila, že sa prihovorila svojmu budúcemu manželovi. O dva roky neskôr ich zosobášil kardinál Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. a jej život sa zmenil od základov. Dnes poľská novinárka a moderátorka otvorene hovorí o tom, ako vyzerali dve desaťročia za múrmi Vatikánu manželky člena najstaršej armády na svete.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4930265110320103&set=pb.100000099874358.-2207520000&type=3

Iba päť percent žien

Vatikán je najviac stráženým kúskom zeme na našej planéte – pápežská švajčiarska garda má v súčasnosti 135 členov, vatikánska žandárska jednotka má takmer 150 príslušníkov, a tak na jeden a pol obyvateľa pripadá v priemere jeden strážca.

Pápež Lev XIV. / Robert F. Prevost na Slovensku.
Prečítajte si tiež: Netušili, že slivovicu lejú budúcemu pápežovi. Lev XIV. na Slovensku ukázal svoj pravý charakter

Vatikánske občianstvo nie je dedičné a človek ho automaticky nedostane ani vtedy, ak sa narodí na tom mieste. Získajú ho iba ľudia na základe výkonu konkrétnych funkcií v službách Svätej stolice alebo vatikánskeho štátu. V minulom roku žilo za vatikánskymi múrmi 458 občanov a z toho len päť percent tvoria ženy – medzi nimi kedysi bola aj Poľka Magdalena, ktorá dodnes hovorí, že do Vatikánu ju doniesol osud alebo náhoda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Magdalena Wolinska-Riedi (@mwolinskariedi)

Cítila sa ako v pasci

„Bol to môj posledný deň pobytu v Ríme a ako dobrovoľníčka som mala doručiť balíček niekomu z pápežského sprievodu. Pri Bronzovej bráne ma zastavil člen švajčiarskej gardy, s ktorým som si vymenila kvôli balíku kontaktné údaje. Svoje slovo dodržal,“ spomínala pre Gazeta.pl Magdalena, ktorá ani netušila ako a o dva roky neskôr stála pred oltárom a sťahovala sa do Vatikánu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Magdalena Wolinska-Riedi (@mwolinskariedi)

„Na začiatku som ale vôbec nechcela ísť do tohto ‚raja na zemi. Keď mi zavolal môj budúci manžel a povedal, že všetky formality sú vybavené a musíme stanoviť dátum svadby. Onemela som. Mala som iba 23 rokov, študovala som vo Varšave, kde som mala celú svoju rodinu a všetkých priateľov,“ hovorila otvorene.

Maryanne P. Bravermanová.
Prečítajte si tiež: Chcela ujsť od matky, tak sa v sedemnástich stala mníškou: Po 10 rokoch som si uvedomila pravdu

„Ale bola som zamilovaná. Chcela som byť s ním. No keď som sa po svadbe uzatvorila vo Vatikáne, dlho som si nevedela nájsť svoje miesto,“ priznávala Magdalena a dodáva, že také miesto na bývanie ako Vatikán nikde na svete neexistuje. „Cítila som sa ako v pasci. Fyzicky, pretože Vatikán je doslova oplotený a po polnoci sa zamyká brána, a zároveň psychicky, pretože som ostala odrezaná od svojho sveta,“ spomínala na prvé momenty za vatikánskymi múrmi.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…