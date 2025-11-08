Magdalena si zobrala člena švajčiarskej gardy: Život vo Vatikáne bol ako v zlatej klietke. Preverili aj ju
Cítila som sa ako v pasci, priznávala.
Bol rok 2000, keď išla z Poľska ako dobrovoľníčka na Svetové dni mládeže s Jánom Pavlom II. do Vatikánu. Magdalena Wolińska-Riedi mala v tom čase 21 rokov a keď sa v dave na Námestí svätého Petra obrátila s prosbou o pomoc na jedného z členov švajčiarskej gardy, netušila, že sa prihovorila svojmu budúcemu manželovi. O dva roky neskôr ich zosobášil kardinál Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. a jej život sa zmenil od základov. Dnes poľská novinárka a moderátorka otvorene hovorí o tom, ako vyzerali dve desaťročia za múrmi Vatikánu manželky člena najstaršej armády na svete.
Iba päť percent žien
Vatikán je najviac stráženým kúskom zeme na našej planéte – pápežská švajčiarska garda má v súčasnosti 135 členov, vatikánska žandárska jednotka má takmer 150 príslušníkov, a tak na jeden a pol obyvateľa pripadá v priemere jeden strážca.
Vatikánske občianstvo nie je dedičné a človek ho automaticky nedostane ani vtedy, ak sa narodí na tom mieste. Získajú ho iba ľudia na základe výkonu konkrétnych funkcií v službách Svätej stolice alebo vatikánskeho štátu. V minulom roku žilo za vatikánskymi múrmi 458 občanov a z toho len päť percent tvoria ženy – medzi nimi kedysi bola aj Poľka Magdalena, ktorá dodnes hovorí, že do Vatikánu ju doniesol osud alebo náhoda.
Cítila sa ako v pasci
„Bol to môj posledný deň pobytu v Ríme a ako dobrovoľníčka som mala doručiť balíček niekomu z pápežského sprievodu. Pri Bronzovej bráne ma zastavil člen švajčiarskej gardy, s ktorým som si vymenila kvôli balíku kontaktné údaje. Svoje slovo dodržal,“ spomínala pre Gazeta.pl Magdalena, ktorá ani netušila ako a o dva roky neskôr stála pred oltárom a sťahovala sa do Vatikánu.
„Na začiatku som ale vôbec nechcela ísť do tohto ‚raja na zemi‘. Keď mi zavolal môj budúci manžel a povedal, že všetky formality sú vybavené a musíme stanoviť dátum svadby. Onemela som. Mala som iba 23 rokov, študovala som vo Varšave, kde som mala celú svoju rodinu a všetkých priateľov,“ hovorila otvorene.
„Ale bola som zamilovaná. Chcela som byť s ním. No keď som sa po svadbe uzatvorila vo Vatikáne, dlho som si nevedela nájsť svoje miesto,“ priznávala Magdalena a dodáva, že také miesto na bývanie ako Vatikán nikde na svete neexistuje. „Cítila som sa ako v pasci. Fyzicky, pretože Vatikán je doslova oplotený a po polnoci sa zamyká brána, a zároveň psychicky, pretože som ostala odrezaná od svojho sveta,“ spomínala na prvé momenty za vatikánskymi múrmi.