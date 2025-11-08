Mala ukrývať Jánošíkov poklad a byť domovom obrov. Slovenská Atlantída zmiatla nielen archeológov
Slovenská Atlantída sa vynorila pod Tatrami.
Pod slovenskými veľhorami existovalo miesto, ktoré dodnes žije v legendách. V nadmorskej výške 910 metrov, neďaleko dnešnej Štrby, stávala osada, ktorá si neraz vyslúžila prezývku slovenská Atlantída. Zanikla pred stovkami rokov, no istým spôsobom je stále prítomná – medzi ľuďmi, v archeologických nálezoch aj v tichej krajine, ktorá stále akoby niečo skrývala. Osadu volajú Šoldov a údajne v nej žili obri.
Miesto opradené legendami
Ako informuje portál spoznajslovensko.eu, hoci dnes už na jej mieste stoja len základy starobylého kostola, repliky obydlí a tiché informačné tabule, v stredoveku to údajne bolo čulé sídlo. Prvé zmienky o živote v tejto dedine pochádzajú z 13. storočia. Po mongolskom vpáde v roku 1241 osada zanikla, no neskôr sa tu usídlili bratríci (bývalé husitské oddiely, pozn. red.), ktorí si tu postavili menšiu pevnosť a podnikali lúpežné výpravy do okolia.
Miesto zaujalo archeológov už v roku 1952, keď sa tu našiel kamenný kríž z obdobia Veľkej Moravy, románsky hrob aj ľudské kostry. Podľa webu Monte Amnis výskum pokračoval aj v roku 2013 a odkryl pôdorys stredovekého kostola, organické nálezy ako drevené brvná, kožený krpec, mince zo 14. – 15. storočia aj praveké pazúriky.
Obri spod Tatier?
Vek a pôvod tejto osady preto vedci dodnes presne nevedia určiť. „Nezachovali sa o nej žiadne písomné zmienky a nevie sa ani to, či sa tak naozaj volala,“ informuje rádio Expres. Niektorí preto špekulujú, či nešlo o pôvodnú osadu Štrba, iní zas tvrdia, že Šoldov bola samostatná a ešte staršia obec v štrbskom chotári.