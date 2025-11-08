Mala ukrývať Jánošíkov poklad a byť domovom obrov. Slovenská Atlantída zmiatla nielen archeológov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mala ukrývať Jánošíkov poklad a byť domovom obrov. Slovenská Atlantída zmiatla nielen archeológov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Fontána pre Zuzanu 2 / Ibi Maiga

Keď mu dali prvýkrát halušky, chcel si zbaliť kufre. Ibi Maiga na Slovensku prežil aj kopance na zemi

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

SLEDUJE NÁS 207 103 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mala ukrývať Jánošíkov poklad a byť domovom obrov. Slovenská Atlantída zmiatla nielen archeológov

Slovenská Atlantída sa vynorila pod Tatrami.

Pod slovenskými veľhorami existovalo miesto, ktoré dodnes žije v legendách. V nadmorskej výške 910 metrov, neďaleko dnešnej Štrby, stávala osada, ktorá si neraz vyslúžila prezývku slovenská Atlantída. Zanikla pred stovkami rokov, no istým spôsobom je stále prítomná – medzi ľuďmi, v archeologických nálezoch aj v tichej krajine, ktorá stále akoby niečo skrývala. Osadu volajú Šoldov a údajne v nej žili obri.

Miesto opradené legendami

Ako informuje portál spoznajslovensko.eu, hoci dnes už na jej mieste stoja len základy starobylého kostola, repliky obydlí a tiché informačné tabule, v stredoveku to údajne bolo čulé sídlo. Prvé zmienky o živote v tejto dedine pochádzajú z 13. storočia. Po mongolskom vpáde v roku 1241 osada zanikla, no neskôr sa tu usídlili bratríci (bývalé husitské oddiely, pozn. red.), ktorí si tu postavili menšiu pevnosť a podnikali lúpežné výpravy do okolia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/bunkrehrady/posts/pfbid02Lqf3vV5Pfw1rFQRSerGeTgRApmYKaeaDAt5xykNAnwxJtpUsmNgmfgXvC8Ye9Rqml

Miesto zaujalo archeológov už v roku 1952, keď sa tu našiel kamenný kríž z obdobia Veľkej Moravy, románsky hrob aj ľudské kostry. Podľa webu Monte Amnis výskum pokračoval aj v roku 2013 a odkryl pôdorys stredovekého kostola, organické nálezy ako drevené brvná, kožený krpec, mince zo 14. – 15. storočia aj praveké pazúriky.

Obri spod Tatier?

Vek a pôvod tejto osady preto vedci dodnes presne nevedia určiť. „Nezachovali sa o nej žiadne písomné zmienky a nevie sa ani to, či sa tak naozaj volala,“ informuje rádio Expres. Niektorí preto špekulujú, či nešlo o pôvodnú osadu Štrba, iní zas tvrdia, že Šoldov bola samostatná a ešte staršia obec v štrbskom chotári.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…