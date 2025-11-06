Sníva o dni, keď jej dcérka povie mama. Pomôžme päťročnej Emke otvoriť dvere k svetu slov a porozumeniu
Každá pomoc znamená pre rodinu krok k vytúženému cieľu.
Predstavte si, že vaše dieťa sa na vás pozerá, usmieva sa, má v očiach iskru – a predsa vám nevie povedať „mama“, „tata“ ani „ľúbim ťa“. Takto vyzerá každodenný život malej Emky a jej mamy Petry, ktoré spoločne bojujú s diagnózami, aké si väčšina rodičov ani nevie predstaviť.
Emka má len päť rokov, no od svojich 13 mesiacov žije s epilepsiou a neverbálnym autizmom. Svet okolo nej je plný zvukov, svetiel a pohybov, ktoré ju často zahlcujú – no aj napriek tomu sa každý deň učí vnímať, porozumieť a milovať po svojom.
Jej maminka o pomoc požiadala cez výzvu na ludialudom.sk. Každé euro z tejto výzvy znamená pre Emku šancu rozvíjať sa, komunikovať a raz možno povedať to vytúžené „mama“.
Keď ticho hovorí viac než slová
Emka sa narodila ako zdravé dievčatko. No už po prvom roku života si jej rodičia všimli, že niečo nie je v poriadku. „V 13 mesiacoch nám lekári potvrdili epilepsiu,“ spomína maminka Petra. „Neskôr pribudol aj neverbálny autizmus. Odvtedy je náš život plný nádejí, pádov, ale aj malých zázrakov.“
Emka nerozpráva a mnohým slovám nerozumie. Napriek tomu vníma svet – inak, svojsky. Niekedy reaguje na zvuky, inokedy sa zatvorí do seba. Každé jej gesto, pohľad či úsmev je malým krokom vpred. „Keď sa na mňa pozrie a usmeje, viem, že rozumie. Možno nie slovám, ale citu,“ hovorí jej mama ticho.
Každý malý pokrok je obrovské víťazstvo
Napriek ťažkej diagnóze je Emka dievčatko plné radosti. Rada sa smeje, miluje hry s vodou, farebné svetlá a prechádzky vonku. „Má v sebe neuveriteľnú silu. Aj keď nerozpráva, vie nám dať najavo lásku iným spôsobom – objatím, pohľadom, smiechom. Každý jej úsmev je pre nás dar,“ opisuje Petra.
No pokroky neprichádzajú samé. Vyžadujú pravidelné terapie, špeciálnych odborníkov a individuálny prístup, ktoré nie sú hradené poisťovňou.
Emka navštevuje terapie na rozvoj reči, komunikácie a porozumenia. Potrebuje tiež odborníkov, ktorí jej pomáhajú učiť sa zvládať preňu chaotický svet plný podnetov.