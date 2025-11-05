Daruje obličku človeku, ktorého nepozná. Známy herec vraví, že to je jasná voľba a odporúča to každému
Je to v podstate bez rizika a je to veľmi dôležité, pripomína.
Herec a režisér Jesse Eisenberg je dlhoročným darcom krvi, no nedávno sa rozhodol urobiť ešte odvážnejší krok. O mesiac totiž daruje obličku úplne cudziemu človeku. „Neviem prečo, chytilo ma to. Darujem ju v polovici decembra, altruisticky. Veľmi sa na to teším,“ prezradil v rannej relácii Today, ktorú vysiela NBC.
Rozhodol sa bez najmenšieho zaváhania
Altruistické darcovstvo znamená, že človek obličku daruje bez toho, aby príjemcu poznal. Nedostane ju nikto blízky ani konkrétny člen rodiny alebo priateľ, ale hocikto, kto orgán práve potrebuje. Herec vraví, že je veľmi dôležité a v podstate bez rizika.
„Myslím, že ľudia, ktorí majú na to čas a majú tú možnosť, si časom uvedomia, že je to jasná voľba. V podstate ide o to, že ak osoba X potrebuje obličku, ale jej dieťa alebo ktokoľvek blízky nie je vhodným darcom, darujem jej ju ja. Dúfajme, že to dieťa alebo blízka osoba potom aj tak svoju obličku daruje do banky, kde počká na vhodného príjemcu. Ale takto to funguje len vtedy, ak ide o altruistické darcovstvo,“ vysvetlil.
Rodinu tým neohrozí
Známy umelec prišiel s týmto nápadom už pred desiatimi rokmi, no keď kontaktoval organizáciu, ktorá sa darcovstvom zaoberá, nedostal žiadnu odpoveď. Nedávno sa však s touto túžbou zdôveril kamarátke lekárke a tá mu poradila, ako ďalej. Hneď na druhý deň absolvoval v nemocnici sériu testov a dostal termín na december.