Niektoré potraviny vás spravia príťažlivejšími, prekvapujú vedci. Jedna z nich je nečakaná bomba
Niektoré potraviny vás spravia príťažlivejšími, prekvapujú vedci. Jedna z nich je nečakaná bomba

— Foto: Freepik, @prostooleh / Freepik, @freepik

Nie je to len o parfume.

Hovorí sa, že láska je slepá. Našťastie nás v tom príroda nenecháva samých a dala nám čuch, aby sme si svoju spriaznenú dušu vedeli „vyňuchať“. Každý človek má totiž svoj jedinečný pach – niečo ako vôňový podpis, podľa ktorého nás ostatní podvedome hodnotia.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že naša telesná vôňa je vopred daná, vedci hovoria, že niektoré potraviny ju dokážu jemne upraviť tak, že sa stávame pre iných sympatickejšími a atraktívnejšími.

Telo hovorí vôňou

„Vône sú formované našimi génmi, hormónmi, zdravím a hygienou,“ vysvetľuje profesor Craig Roberts z University of Stirling vo Veľkej Británii pre portál BBC. Podľa neho naša vôňa odráža nielen to, či sme muž alebo žena, ale aj to, ako sa cítime – či sme zdraví, chorí, šťastní alebo smutní.

Foto: Freepik, @freepik

Niektoré faktory ovplyvniť nemôžeme, no v tom, ako voniame, hrá prekvapivo veľkú rolu aj jedlo, ktoré si vyberáme. Môže zmeniť to, ako vnímame sami seba, ale aj to, ako nás vníma okolie.

Cesnak – nečakaný pomocník

Cesnak má medzi ľuďmi rozporuplnú povesť. Mnohí sa mu vyhýbajú pre jeho silný zápach, no český vedec Jan Havlíček z Karlovej univerzity zistil, že tento „nedostatok“ môže byť v skutočnosti výhodou.

V experimente, kde muži konzumovali rôzne množstvá cesnaku, ženy neskôr hodnotili ich vôňu ako príťažlivejšiu. „Túto štúdiu sme opakovali trikrát, pretože sme boli naozaj prekvapení,“ priznal Havlíček. Vedci sa domnievajú, že cesnak vďaka svojim antioxidačným a antimikrobiálnym účinkom zlepšuje zdravie, čo sa následne odráža aj v príjemnejšom pachu tela.

Po ktorom ovocí a zelenine siahnuť?

