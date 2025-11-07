Jediný lekár v zabudnutej dedine odmieta peniaze. Pacienti sa mu odvďačujú netradičnými darmi - Dobré noviny
Jediný lekár v zabudnutej dedine odmieta peniaze. Pacienti sa mu odvďačujú netradičnými darmi
Jediný lekár v zabudnutej dedine odmieta peniaze. Pacienti sa mu odvďačujú netradičnými darmi

Lekár Douglas Ciríaco.
Lekár Douglas Ciríaco. — Foto: Instagram @dr.douglasciriaco

Moja misia na Zemi je byť lekárom. Nie najlepším, nie najbohatším, nie najchytrejším, vraví.

V odľahlých kopcoch brazílskeho vidieka, ďaleko od luxusných nemocníc a klimatizovaných ambulancií, pôsobí 26-ročný lekár, ktorý dokazuje, že odbornosť a ľudskosť sú tou najlepšou medicínou. Douglas Ciríaco pracuje v programe Mais Médicos a je jediným lekárom pre desiatky rodín v malej obci Ouro Branco v štáte Alagoas – na mieste, ktoré by ste mohli pokojne nazvať koncom sveta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Douglas Ciríaco (@dr.douglasciriaco)

Vojnové podmienky

V rozhovore pre brazílske média Douglas prezradil, že svoj život sa rozhodol zasvätiť verejnému zdravotníctvu. Nikdy nepôsobil na súkromných klinikách a nechcel sa hnať za peniazmi – jeho pacientami sa stali roľníci, starší ľudia či rodiny žijúce ďaleko od miest. Tam, kde sa cesta mení na poľnú, prichádza práve on.

Hladová dolina podľa umelej inteligencie / Lekárka Kristína Zacharová
Prečítajte si tiež: Lekárka Kristína prišla zo zahraničia do hladovej doliny: Chcem, aby sa pacienti cítili vypočutí

„Pracujem v podmienkach, ktoré by niekto nazval medicínou vojny. Často musíme improvizovať, hľadať riešenia z ničoho. Ale aj tak cítim, že robím presne to, čo mám robiť,“ uviedol lekár, ktorý denne prejde kilometre po prašných cestách, aby navštívil pacientov, ktorí sa sami do ambulancie nedostanú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Douglas Ciríaco (@dr.douglasciriaco)

Nezvyčajné dary

Jeho práca si získala pozornosť celej Brazílie po tom, čo na sociálnych sieťach začal zdieľať dojímavé momenty z vidieka. Pacienti mu za starostlivosť neponúkajú peniaze — nosia mu vajíčka, ovocie, domáce koláče, kukuricu, fazuľu, ba aj živé sliepky či malé obrázky svätých. „Tieto dary nie sú platbou. Sú to prejavy vďaky, dôvery a lásky. A práve to je to, čo ma každý deň posilňuje,“ povedal lekár. Jedna staršia pacientka mu raz priniesla dve vajíčka a so slzami v očiach povedala, že je to všetko, čo má.

