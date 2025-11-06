Viete, že existuje opačný pocit ako déjà vu? Záhadný jamais vu skúmali v laboratórnych podmienkach - Dobré noviny
Viete, že existuje opačný pocit ako déjà vu? Záhadný jamais vu skúmali v laboratórnych podmienkach
Najčítanejšie

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Po troch rokoch Barcelonu vymenila za Madrid. Španielsko si zamilovala.

V Bratislave jej vynadali v MHD, pretože stála pri dverách. Lenka v cudzine spoznala milší a slobodnejší svet

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Viete, že existuje opačný pocit ako déjà vu? Záhadný jamais vu skúmali v laboratórnych podmienkach

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. — Foto: Pixabay: Gerd Altmann/geralt

Ľudská psychika je veľká záhada. 

Déjà vu je známy psychologický fenomén, pri ktorom má človek silný, no falošný pocit, že už niekedy predtým zažil súčasnú situáciu. Menej známym javom je opak déjà vu, tzv. jamais vu. Ide o zvláštny jav, pri ktorom známe veci, zvuky, pachy alebo miesta pôsobia zrazu cudzo. Oba fenomény majú niečo spoločné — v oboch prípadoch sa myseľ s nami len zahráva. 

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Pixabay: mariofcomeh61

Myseľ sa s nami zahráva

Tím vedcov (Chris J. A. Moulin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin a Akira R. O’Connor) sa jamais vu pokúsili vyvolať umelo, aby dôkladnejšie preskúmali jeho podstatu. Účastníci pokusu dostali za úlohu opakovane prepisovať jedno z najbežnejších slov. A výsledok? Ani jeden respondent to nevydržal dlho. Dôvod vás prekvapí. Približne dve tretiny uchádzačov hlásili v priebehu plnenia úlohy „zvláštne subjektívne zážitky". U niektorých sa dostavili už po tridsiatich opakovaniach prepisovania slova, u iných po minúte sústavnej činnosti. Zaujímavé bolo zistenie, že „​tí ľudia, ktorí v bežnom živote častejšie zažívali déjà vu, tiež častejšie zažívali aj jamais vu," informovali na stránke tandfonline.com.

Podľa vedcov je déjà vu v skutočnosti oknom do nášho pamäťového systému. „Výskum preukázal, že tento jav vzniká, keď sa časť mozgu, ktorá deteguje známe veci, desynchronizuje s realitou. Déjà vu je signál, ktorý vás na túto zvláštnosť upozorní: je to druh 'overovania faktov' pre pamäťový systém," zhrnuli v článku sciencealert.com

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Pixabay: StartupStockPhotos

Ako príklad jamais vu vedci uvádzajú zvláštny fenomén pri pohľade na známu tvár — odrazu sa vám začne javiť ako neznáma. Hudobníkom sa môže stať, že sa stratia vo veľmi známej hudobnej pasáži. Možno ste to zažili, keď ste išli na známe miesto a stratili ste v ňom orientáciu alebo ste ho videli „novými očami“. Tento zážitok je vraj menej častý ako déjà vu. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…