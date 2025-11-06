Viete, že existuje opačný pocit ako déjà vu? Záhadný jamais vu skúmali v laboratórnych podmienkach
Ľudská psychika je veľká záhada.
Déjà vu je známy psychologický fenomén, pri ktorom má človek silný, no falošný pocit, že už niekedy predtým zažil súčasnú situáciu. Menej známym javom je opak déjà vu, tzv. jamais vu. Ide o zvláštny jav, pri ktorom známe veci, zvuky, pachy alebo miesta pôsobia zrazu cudzo. Oba fenomény majú niečo spoločné — v oboch prípadoch sa myseľ s nami len zahráva.
Myseľ sa s nami zahráva
Tím vedcov (Chris J. A. Moulin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin a Akira R. O’Connor) sa jamais vu pokúsili vyvolať umelo, aby dôkladnejšie preskúmali jeho podstatu. Účastníci pokusu dostali za úlohu opakovane prepisovať jedno z najbežnejších slov. A výsledok? Ani jeden respondent to nevydržal dlho. Dôvod vás prekvapí. Približne dve tretiny uchádzačov hlásili v priebehu plnenia úlohy „zvláštne subjektívne zážitky". U niektorých sa dostavili už po tridsiatich opakovaniach prepisovania slova, u iných po minúte sústavnej činnosti. Zaujímavé bolo zistenie, že „tí ľudia, ktorí v bežnom živote častejšie zažívali déjà vu, tiež častejšie zažívali aj jamais vu," informovali na stránke tandfonline.com.
Podľa vedcov je déjà vu v skutočnosti oknom do nášho pamäťového systému. „Výskum preukázal, že tento jav vzniká, keď sa časť mozgu, ktorá deteguje známe veci, desynchronizuje s realitou. Déjà vu je signál, ktorý vás na túto zvláštnosť upozorní: je to druh 'overovania faktov' pre pamäťový systém," zhrnuli v článku sciencealert.com.
Ako príklad jamais vu vedci uvádzajú zvláštny fenomén pri pohľade na známu tvár — odrazu sa vám začne javiť ako neznáma. Hudobníkom sa môže stať, že sa stratia vo veľmi známej hudobnej pasáži. Možno ste to zažili, keď ste išli na známe miesto a stratili ste v ňom orientáciu alebo ste ho videli „novými očami“. Tento zážitok je vraj menej častý ako déjà vu.