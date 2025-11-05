Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života
Zara vyhrala zlato v Azerbajdžane.
Zvíťazili, no za ich úspechom sa skrýva príbeh, ktorý trhá srdce. Peter Racek a jeho 14-ročná dcéra Zarka nastúpili do zápasov na majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou v Azerbajdžane nielen ako športovci, ale najmä ako rodina, ktorá chcela splniť posledné prianie milovanej Silvie. Ženy a mamy, ktorá ich zo smrteľnej postele prosila, aby svoj sen nevzdali a išli zabojovať o titul. „Bolo to ženine želanie, aby sme na majstrovstvá odleteli. Vedela, že to pre nás veľa znamená. Dala mi silu, ktorú som cítil v každom zápase,“ povedal pre Nový Čas dojatý Peter.
Víťazstvo venované mame
Silviin odkaz niesla v srdci aj mladá Zarka. Na súťaži v Azerbajdžane čelila súperkám s odhodlaním, ktoré presahovalo športový výkon. „Mamina na tom v poslednom čase nebola dobre, ale naozaj chcela, aby sme tam s ocom išli. Bojovala som aj za ňu. S každým súperom som išla na doraz. Nechcela som ju sklamať,“ priznala mladá športovkyňa.
Jej prianie sa naplnilo. Zara sa stala majsterkou sveta v pretláčaní pravou aj ľavou rukou v kategórii junioriek U15. „V kútiku duše som dúfala, že sa mi podarí uspieť, aby mala nejakú radosť... Podarilo sa nám to. V posledných hodinách života mala radosť a verím, že odchádzala s úsmevom na tvári, aj keď ju to bolelo. Naša výhra bola pre ňu,“ dodala Zara.
Sľub, ktorý sa nedal porušiť
Keď sa po víťazstve dozvedela, že jej mama naposledy vydýchla, zrútila sa. No zároveň vedela, že splnila sľub, ktorý jej dala. „Zara sa zrútila, no sľúbila mame, že vyhrá a prinesie domov medailu. A to aj splnila,“ povedal otec Peter, ktorý so svojou bývalou manželkou udržiaval blízky a láskavý vzťah.