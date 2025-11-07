Koľko minút má trvať ideálna sprcha? Experti prišli s číslom, ktoré vám ušetrí zdravie aj peniaze
Mnohí influenceri robia chybu.
Sprcha býva pre mnohých z nás chvíľou oddychu, rituálom starostlivosti o seba či krátkym útočiskom pred stresom. No trendy z internetu, ako napríklad tzv. „everything shower“, nás často vedú k tomu, aby sme v kúpeľni trávili celé hodiny – s maskami, peelingmi, olejmi aj vlasovými kúrami. Dermatológovia však varujú: dlhé sprchy sú zbytočné, škodia vašej pokožke, planéte aj peňaženke. Pre portál Huffpost uviedli, koľko minút má trvať ideálny čas pod sprchou.
Kritika influencerov
„Čistenie pokožky je dôležité, no jej nadmerné umývanie môže byť kontraproduktívne,“ upozorňuje dermatologička Nada Elbuluková z Univerzity Južnej Kalifornie. Podľa nej stačí umývať najmä oblasti, kde sa najviac hromadí pot a baktérie – podpazušie, slabiny, nohy a tvár. Ďalšia odborníčka, Mojgan Hosseinipourová, radí sprchovať sa po tréningu alebo počas horúcich dní, no inak to vraj netreba nepreháňať.
„Horúca voda a dlhé sprchovanie vysušujú pokožku. Rovnako aj časté peelingy či drhnutie môžu poškodiť jej ochrannú bariéru,“ vysvetľuje kritička trendu „everything shower“, ktorý vznikol na TikToku. Na tejto sociálnej sieti nájdete množstvo videí, v ktorých ľudia ukazujú niekoľkohodinové sprchovacie rituály – od vlasových masiek cez séra, peelingy až po telové oleje.
Kúzlo tejto sprchy, ktorá má obsahovať „všetko“, má byť v tom, že máte kontrolu aspoň nad malou časťou svojho života, keď sa zdá, že všetko ostatné sa rozpadá. Mnohí priaznivci tento rituál opisujú ako reset po náročnom týždni či spôsob, ako začať odznova s dokonale upraveným telom od hlavy až po päty. Experti sú však k influencerom z TikToku kritickí – podľa dermatologičiek je najlepšou stratégiou jednoduchosť a pravidelnosť.
Ušetríte aj stovku
„Občas si doprajte kúpeľ ako malý wellness, ale nie každý deň. Krátka, teplá sprcha a jemná kozmetika sú pre zdravie pokožky úplne postačujúce,“ dodala Elbuluková, ktorá upozornila, že okrem pokožky trpí aj naša peňaženka a planéta.
Podľa odhadov spotrebuje priemerná 10-minútová sprcha približne 150 litrov vody, teda toľko, koľko spotrebujú dve plné práčky. Ak každý človek skráti sprchu z desiatich na päť minút, ušetrí tisíce litrov vody ročne a prejaví sa to aj na vašich účtoch. Skrátením sprchy o 5 minút môžeme mesačne ušetriť 5 až 10 eur na osobu – a ročne tak štvorčlenná rodina ušetrí 100 až 150 eur. K tomu sa pridáva aj menší environmentálny dopad, keďže energetické spoločnosti spotrebujú menej paliva na výrobu elektriny či tepla.