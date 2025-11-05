Nesplnili Adelinu podmienku, aj tak sa vráti. Noví kapitáni Milujem Slovensko sú prekvapením roka - Dobré noviny
Dobré noviny
Nesplnili Adelinu podmienku, aj tak sa vráti. Noví kapitáni Milujem Slovensko sú prekvapením roka
Nesplnili Adelinu podmienku, aj tak sa vráti. Noví kapitáni Milujem Slovensko sú prekvapením roka

Pôvodná zostava Milujem Slevensko.
Pôvodná zostava Milujem Slevensko. — Foto: Promo fotografie STVR

Dano Dangl to prijal s nadhľadom.

„Tajne som dúfala, že toto budú noví kapitáni. Mega správa!“ napísala natešená fanúšička populárnej šou Milujem Slovensko, ktorú bude po novom vysielať TV JOJ. Vedenie televízie po mesiacoch dohadov prezradilo, kto bude tvárou obľúbenej relácie, pri ktorej trávili piatkové večery mnohí Slováci.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=941763621283154&set=a.241345371324986

Moderátor ostáva

„Televízia JOJ je dlhodobo synonymom kvalitnej zábavy a som veľmi rád, že do našej programovej ponuky pribudne obľúbené Milujem Slovensko. Vedomostno-zábavná šou, ktorá spája humor, súťaživosť, ale aj národnú hrdosť, je presne typ programu, ktorý naši diváci vyhľadávajú,“ prezradil už dávnejšie vo vyhlásení generálny riaditeľ televízie Marcel Grega a dodal, že moderátorom šou ostane Martin Nikodým. „S Martinom Nikodýmom v úlohe moderátora máme istotu, že šou bude nielen zábavná, ale aj dynamická a autentická,“ vysvetlil Grega.

Martin Nikodým s partnerkou Maťkou.
Prečítajte si tiež: Poznal ženy, ktoré robia peklo zo života. Martin Nikodým našiel šťastie pri Maťke s mandľovými očami

Dlhé týždne sa zdalo, že Nikodým bude jediným istým menom v projekte a že pôvodná zostava sa značne zmení. Dano Dangl, dlhoročný kapitán jedného z tímov, v rozhovore pre Plusku vysvetlil, že do relácie sa pre pracovnú zaneprázdnenosť už nevráti a rovnaké slová uviedla aj druhá kapitánka Adela Vinczeová. „Milujem Slovensko sa mi silno spája so zostavou a Danom. Bez neho si svoju účasť asi neviem predstaviť, tak nejdem ani ja,“ vysvetlila ešte v júli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Milujem Slovensko (@milujemslovensko_official)

Kapitáni, dlhoroční kamaráti

O štyri mesiace neskôr je ale všetko inak. Hoci Adele nesplnili jej jedinú podmienku, aby v novej verzii figuroval aj Dano Dangl, rozhodla sa, že sa predsa len vráti do veľkého reštartu obľúbenej šou. Televízia JOJ predstavila obe mená kapitánov, na ktoré diváci s napätím čakali.

