Dajte ju do ústavu, nedožije sa ZŠ, hovorili mame lekári. Klárka je dnes maturantkou a chce pomáhať iným
Obe túžia vybudovať Domov nádeje pre rodiny, ktoré sa starajú o blízkeho napojeného na pľúcnu ventiláciu.
Klára žije so spinálnou svalovou atrofiou a od svojich ôsmich rokov je napojená na umelú pľúcnu ventiláciu. Spolu s mamou Mirkou, ktorá sa o ňu každý deň s láskou stará aj napriek vlastným zdravotným ťažkostiam, pripravujú projekt, ktorým chcú pomôcť ďalším rodinám s rovnakým hendikepom. Napriek náročnému osudu myslia na druhých a snažia sa prinášať nádej aj tam, kde často chýba.
Neustále sú spolu
O dcérinej diagnóze sa Mirka dozvedela spôsobom, ktorý by si neželal zažiť žiaden rodič. Lekár k celej situácii totiž pristúpil mimoriadne necitlivo. „Povedal, že Klárka sa nedožije prvej triedy a že ju máme dať do ústavu, že si na ňu radšej nemáme vytvárať väzbu. Dodnes to nie som schopná pochopiť,“ otvorila sa v rozhovore pre Denník N.
Jej dcéra má dnes 19 rokov a hoci hýbe len končekmi prstov, fascinuje ju umenie a sníva o vydaní vlastnej knihy básní aj s ilustráciami. Mirka sa o dcéru stará dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Napriek tomu obe s úsmevom priznávajú, že si len málokedy lezú na nervy. Spia v jednej miestnosti, Mirka Kláru pravidelne polohuje a odsáva jej pľúca.
Chcú vybudovať Domov nádeje
„V týchto rodinách takto fungujete stále. Už som si zvykla a viac-menej aj cez deň tu oddychujem. Mám roztrúsenú sklerózu a mám problém dlho stáť,“ vysvetlila. Spolu s Klárou túžia ostatným pomáhať. Slečna, o ktorej necitlivý lekár kedysi povedal, že sa nedožije prvej triedy, tento rok maturuje a v štúdiu chce pokračovať.
Ak úspešne zvládne prijímacie skúšky, bude študovať psychológiu na Masarykovej univerzite v Brne, na prednášky bude dochádzať raz mesačne a zvyšok štúdia absolvuje online z domu. Psychológia je totiž jej vysnívaný odbor a to hneď z viacerých dôvodov.