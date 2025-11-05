Povstaň, Sir David. Slávneho futbalistu pasovali za rytiera a Victoria mu venovala slová plné hrdosti
Moje najpyšnejšie chvíle, opísal David Beckham pasovanie za rytiera.
Keď ho v utorok anglický kráľ Karol III. pasoval za rytiera, David Beckham a jeho rodina nemohli byť šťastnejší. Ako informuje BBC, počas slávnostnej ceremónie, na ktorej bývalej hviezde Manchestru United udelili rytiersky titul za zásluhy v oblasti športu a charity, sprevádzala Davida Beckhama jeho manželka Victoria, teraz známa ako Lady Beckham, a rodičia Ted a Sandra.
Inšpiroval ho kráľ
Päťdesiatročný Sir David mal na sebe sivý trojdielny oblek inšpirovaný tým, ktorý nosil kráľ Karol, keď bol mladší. „Kráľ Karol bol z môjho obleku celkom ohromený. Je to najelegantnejšie oblečený muž, akého poznám, takže v priebehu rokov inšpiroval niekoľko mojich outfitov a inšpiroval aj tento,“ zložil poklonu svojmu panovníkovi futbalista.
Zároveň dodal, že oblek mu vyrobila jeho manželka Victoria. „Pozrel som si staré fotografie kráľa Karola, keď bol ešte dosť mladý v ranných oblekoch, a povedal som si: ‚Dobre, toto si chcem obliecť‘ – tak som to dal manželke a ona to urobila,“ opísal, ako vznikol jeho slávnostný outfit.
Pasovanie za rytiera je pre športovca veľkou poctou. „ Ľudia vedia, aký som vlastenecký – milujem svoju krajinu. Vždy som hovoril, aká dôležitá je monarchia pre moju rodinu. Mám to šťastie, že som mohol cestovať po celom svete a ľudia sa so mnou chcú rozprávať len o našej monarchii. Na to som hrdý,“ dodal futbalista.