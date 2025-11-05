Prechádzala tmavou uličkou, keď ju napadli traja mladíci. Hrdina s tetovaním zachránil dievčaťu život
Máme u teba dlh a ďakujeme ti, odkazuje vďačný otec.
Bola to len krátka cesta domov. Úzka ulička poza AquaCity v Poprade a potom – hlasy. Tri postavy, smiech, ktorý sa rýchlo zmenil na krik. Šestnásťročné dievča čelilo trojici mladíkov, ktorí ju začali slovne aj fyzicky napádať. A keď sa zdalo, že je na všetko sama, v tme sa objavil neznámy muž. Bez váhania zakročil.
„Bez váhania sa postavil medzi nich a moju dcéru. Chalani začali útočiť aj na neho slovne a potom ho napadli. Napriek tomu sa nenechal zastrašiť a ubránil našu dcéru aj seba,“ cituje portál Prešovak Daniela, ktorý sa na sociálnej sieti rozhodol zdieľať príbeh svojej dcéry.
Neznámy hrdina
Podľa jeho slov dievča napadli traja chalani, ktorí ju ťahali, strkali a zvalili na zem. „Bránila sa ako vedela. Má našťastie len pár odrenín a modriny, ale našťastie to neskončilo horšie,“ dodal Daniel.
Neznámy muž, ktorý sa rozhodol zakročiť, dievča po incidente dokonca odprevadil až domov a následne bez jediného slova odišiel.