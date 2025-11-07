Pomáhala jej šarmantná asistentka. Expresný bulgurový šalát od Ivany Gáborík zachutí každému
Zeleninové jedlo vás prekvapí svojou chuťou.
Okrem toho, že je mamou na plný úväzok, stíha sa venovať aj kuchyni a práci na sociálnych sieťach. Práve tam sa Ivana Gáborík rada podelí o lahodné recepty, ktoré doma pripravuje. Patrí medzi ne aj rýchly a chutný bulgurový šalát, pri ktorého príprave mala aj jednu pomocníčku.
Aj ona niekedy zhreší čipsami či sladkým
„U nás doma bola vždy základom domáca strava, takže na to si tiež veľmi dbám. Netvrdím, že občas nezhreším čipsami alebo niečím sladkým,“ priznala sa tanečnica v rozhovore pre Divu. Keď už si rodina sadne k jednému stolu, spoločne strávený čas si veľmi váži.
Dbá na vyváženú stravu, v ktorej dostáva vitamíny z ovocia i zeleniny. Všetky jedlá zároveň prechádzajú odbornou inšpekciou jej manžela Mariána, preto sú vždy veľmi chutné. „Moja šarmantná asistentka si pre vás dnes pripravila jeden chutný a expresne rýchly recept – rýchly bulgurový zeleninový šalát,“ píše k jednému z receptov na Ivana Gáborík.