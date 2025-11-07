Túžila iba po láske, ale ľudia sa z nej smiali. Martinka z Turca sny vymenila za chľast a maringotku - Dobré noviny
Túžila iba po láske, ale ľudia sa z nej smiali. Martinka z Turca sny vymenila za chľast a maringotku
Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Túžila iba po láske, ale ľudia sa z nej smiali. Martinka z Turca sny vymenila za chľast a maringotku

— Foto: TV JOJ, Reprofoto YouTube/Farmár hľadá ženu

Deťom aj mame dodnes veľmi chýba.

Bola celebritou, ktorú v reality šou sledovalo celé Slovensko. Napokon sa stala terčom posmechu a tragickou postavou, ktorá mala kopu snov a želaní, ale nestihla ich naplniť. Martinu Chovancovú všetci poznáme ako Kleopatru z Turca. Toto pomenovanie si však nedala sama, dali jej ho iní.

„Zobrala som si na farmu sexi negližé, keby bola v noci príležitosť posedieť s mužom, ale nič nebolo, iba práca...“ Aj takýmto výrokom pobavila pred rokmi verejnosť v reality šou Farmár hľadá ženu, ktorá z nej spolu s jej bezzubou mamou Annou a chlípnym strýkom spravila hviezdy internetu. Sláva si však vybrala svoju daň. Martinku volali na akcie, kde bola akousi bizarnou atrakciou. Ponúkali jej alkohol a ona ho rada prijímala, aj keď jej čoraz viac škodil. Pod výrazným mejkapom sa však skrývala obyčajná žena, ktorá mala jednu veľkú túžbu – aby ju mal niekto skutočne rád.

Foto: reprofoto YouTube Farmár hľadá ženu

Odhodlaná zabojovať o lásku

Martina sa prvý raz objavila pred 14 rokmi v reality šou, kam prišla plná ideálov a odhodlaná zabojovať o srdce panica Mariána. Relácia Farmár hľadá ženu sa však nezviditeľnila tým, že by pomohla nájsť svojim protagonistom osudové lásky. V skutočnosti bola plná škandálov, nadávok, hádok a niekedy v nej padla aj facka.

Martinka v reality šou Farmár hľadá ženu.
Martinka v reality šou Farmár hľadá ženu. Foto: TV JOJ

Napriek tomu však trhala rekordy v sledovanosti a Martinka si namiesto Mariánovej pozornosti začala postupne čoraz viac užívať tú mediálnu. Mladú Martinčanku volali do televízií a rádií a chodievala ako darček na rodinné oslavy a diskotéky, dokonca s ňou oslávili narodeniny aj naši úspešní hokejisti Marián Gáborík, Tomáš Kopecký a Marcel Hossa.

Už v tom čase sa Martina podľa Šarmu netajila svojou slabosťou pre pohárik, tvrdila však, že nepije tvrdé, len sem-tam si dá vínko. Podľa psychológa pritom mohla za jej pozitívny vzťah k alkoholu práve skutočnosť, že nedokázala uchopiť rýchlo získanú popularitu.

S Martinom chľastali spolu

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

