Túžila iba po láske, ale ľudia sa z nej smiali. Martinka z Turca sny vymenila za chľast a maringotku
Deťom aj mame dodnes veľmi chýba.
Bola celebritou, ktorú v reality šou sledovalo celé Slovensko. Napokon sa stala terčom posmechu a tragickou postavou, ktorá mala kopu snov a želaní, ale nestihla ich naplniť. Martinu Chovancovú všetci poznáme ako Kleopatru z Turca. Toto pomenovanie si však nedala sama, dali jej ho iní.
„Zobrala som si na farmu sexi negližé, keby bola v noci príležitosť posedieť s mužom, ale nič nebolo, iba práca...“ Aj takýmto výrokom pobavila pred rokmi verejnosť v reality šou Farmár hľadá ženu, ktorá z nej spolu s jej bezzubou mamou Annou a chlípnym strýkom spravila hviezdy internetu. Sláva si však vybrala svoju daň. Martinku volali na akcie, kde bola akousi bizarnou atrakciou. Ponúkali jej alkohol a ona ho rada prijímala, aj keď jej čoraz viac škodil. Pod výrazným mejkapom sa však skrývala obyčajná žena, ktorá mala jednu veľkú túžbu – aby ju mal niekto skutočne rád.
Odhodlaná zabojovať o lásku
Martina sa prvý raz objavila pred 14 rokmi v reality šou, kam prišla plná ideálov a odhodlaná zabojovať o srdce panica Mariána. Relácia Farmár hľadá ženu sa však nezviditeľnila tým, že by pomohla nájsť svojim protagonistom osudové lásky. V skutočnosti bola plná škandálov, nadávok, hádok a niekedy v nej padla aj facka.
Napriek tomu však trhala rekordy v sledovanosti a Martinka si namiesto Mariánovej pozornosti začala postupne čoraz viac užívať tú mediálnu. Mladú Martinčanku volali do televízií a rádií a chodievala ako darček na rodinné oslavy a diskotéky, dokonca s ňou oslávili narodeniny aj naši úspešní hokejisti Marián Gáborík, Tomáš Kopecký a Marcel Hossa.
Už v tom čase sa Martina podľa Šarmu netajila svojou slabosťou pre pohárik, tvrdila však, že nepije tvrdé, len sem-tam si dá vínko. Podľa psychológa pritom mohla za jej pozitívny vzťah k alkoholu práve skutočnosť, že nedokázala uchopiť rýchlo získanú popularitu.