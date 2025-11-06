Spolu na to prídeme, povedal a ona sa prestala báť. Láska tejto dvojice je už roky silnejšia ako hendikep - Dobré noviny
Spolu na to prídeme, povedal a ona sa prestala báť. Láska tejto dvojice je už roky silnejšia ako hendikep
Spolu na to prídeme, povedal a ona sa prestala báť. Láska tejto dvojice je už roky silnejšia ako hendikep

Elizabeth a Stephen.
Elizabeth a Stephen. — Foto: Instagram/the.wampler.way

Všetko, o čom Elizabeth spočiatku pochybovala, sa postupne rozplynulo.

Elizabeth mala 29 rokov, keď sa rozhodla osamostatniť a odsťahovať sa od rodičov. V novom meste ešte nemala veľa známych, a tak bez okolkov prijala ponuku svojej spolubývajúcej, ktorá ju pozvala von. Keď nastúpila do auta, dozvedela sa, že ďalším členom ich posádky bude Stephen na invalidnom vozíku. Elizabeth pri pohľade naňho cítila len ľútosť. Dnes však úprimne priznáva, že sa mýlila takmer vo všetkom, čo si o svojom budúcom manželovi myslela.

Nerozumel, o čo jej ide

Stephen bol odjakživa pevne rozhodnutý žiť čo najnormálnejší život aj napriek tomu, že trpí detskou mozgovou obrnou. Učil sa na verejných školách, vyštudoval environmentálne inžinierstvo a keď sa po prvý raz stretol s Elizabeth, bol zamestnaný v San Diegu, práve si kúpil svoj prvý byt a do auta nastúpil v elegantnom obleku s kravatou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Moja prvá myšlienka bola, že je jednoducho krásny. Skoro som začala plakať, pretože mi ho okamžite bolo ľúto a mala som plno predsudkov,“ priznala Elizabeth pre portál CBS News. Stephen jej uzavretosť okamžite vycítil, celý čas premýšľal len nad tým, o čo neznámej dievčine ide a po tom, ako sa v osudný večer rozlúčili, si obaja mysleli, že sa už nikdy neuvidia.

Spolu na to prídeme

Ich životné cesty sa však aj naďalej pravidelne prepletali. Dvojica sa stretla ešte asi tri alebo štyrikrát na rôznych akciách a Elizabeth neskôr zistila, že sa ako jediná sa k Stephenovi správa čudne. Postupne si uvedomila, že to vôbec nie je nutné a keď ju mladík neskôr pozval na rande, jeho ponuku prijala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Bola som neskutočne zmätená. Stále mi to pripadalo úplne nemožné, ale bol úžasný,“ opísala Elizabeth, ktorá sa do priebojného nápadníka napokon zamilovala. Stephenova rodina dvojicu podporovala, no jeho budúca svokra mala spočiatku na ich vzťah jasný názor. Tesne predtým, ako začali tvoriť pár, totiž Elizabeth prišla o otca a jej mama si myslela, že sa o Stephena chce len postarať.

