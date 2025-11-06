Horkú pravdu o otcovi zistil až v dospelosti. Rytmus našiel sám seba, až keď mu pomohla jeho druhá rodina
Známy raper a jeho manželka, moderátorka Jasmina Alagič, vychovávajú spolu syna Sanela.
„Mama sa s ním rozviedla a zakázala mi, aby som sa s ním vídal. Nechcela, aby som zistil, kto je môj otec,“ spomínal Patrik Vrbovský alias Rytmus trpko na detstvo pre ireport.cz. Keď vraj u svojho syna videla akýkoľvek náznak hudobného prejavu, snažila sa ho potlačiť. Malo jej to totiž pripomínať muža, ktorý jej kedysi ublížil.
Možno aj preto svojmu synovi až do dospelosti tajila, že je polovičný Róm. Keď sa to potom Rytmus dozvedel, bol to pre neho šok a najskôr cítil pocit hanby. Pre jeho pôvod mu v škole nadávali, hrubo ho urážali, ale jednoduché to nemal ani v rodine, kde mu hovorili, že nikdy nič nedokáže a že je odpad. Práve vďaka rapu napokon Rytmus našiel sám seba a pre mnohých sa jeho tŕnistá a náročná cesta životom stala inšpiráciou – že všetko, o čom snívate, sa vám môže splniť.
Hovoril si, že to nemôže byť pravda
Rodák z českého Kroměříža síce žil do svojich piatich rokov v Přerově, no keď ho ako malého chlapca opustil jeho biologický otec a jeho mama sa po druhýkrát vydala, rodina sa presťahovala na Slovensko do Piešťan. Rytmusova mama ale svojmu synovi tajila, že jeho otčim nie je jeho pravý otec, čomu veril až do osemnástky. A nič nevedel ani o svojom pôvode.
„Predstavte si, že žijete medzi xenofóbnymi a rasistickými názormi. Raz za čas som sa stretol s tým, že ma niekto oslovil ako cigán, ale ja som hovoril, že nemôžem byť cigán, keď mám bielych rodičov. Ja som si o otčimovi skutočne myslel, že je môj otec,“ spomínal Rytmus v rozhovore pre portál iDnes.cz.
Hanbil sa
Psychológovia jeho mame radili, aby svojmu synovi povedala pravdu až na prahu dospelosti, on to však tušil už omnoho skôr. „Kým som to ako desaťročný chlapec len nejako cítil, tak som žil v pochybnosti, ale neskôr mi pravdu naplno povedala moja priateľka. Dozvedela sa od svojej mamy, kto je môj otec,“ cituje Rytmusa český denník Blesk.
Zrazu sa dozvedel, kto v skutočnosti je, a musel sa s tým vyrovnať. „Priznať si to. Chcel som byť sám sebou, ale bolo mi trápne povedať niekomu - brácho, ja som cigán. Hanbil som sa,“ uviedol v rozhovore spevák a dodal, že sa jednoducho nevedel zmieriť s tým, že je polovičný Róm.