Nejde o to odmietať technológie, ale o návrat k rovnováhe. Digitálny detox nás naučí oddychovať
Nejde o to odmietať technológie, ale o návrat k rovnováhe. Digitálny detox nás naučí oddychovať

Foto: Pixabay: RonaldCandonga, thefranceslocke

Ľudia si namiesto obrazoviek volia ticho, prírodu a offline zážitky. 

Vývoj technológií ide každým dňom dopredu míľovými krokmi, preto niet divu, že sa technológie stali našou každodennou nutnosťou. Mnohí z nás si to možno ani neuvedomujú, ale z technologických pomôcok sa stáva globálna závislosť. A nie, netýka sa to len mladých ľudí, ale každého, kto si nekontrolovateľne skroluje sociálne siete na dennej báze. Psychológovia z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zmapovali stratégie digitálneho detoxu, aby mohli priniesť praktický návod pre všetkých „závislákov".

Foto: Pixabay: Mariakray

S nadmerným používaním telefónov a počítačov sa spája stres a preťaženie. Čoraz viac užívateľov preto hľadá spôsoby, ako sa od technológií aspoň na chvíľu odpojiť. Spôsobov je niekoľko a môžeme ich kombinovať. 

Nejde o vypnutie všetkých zariadení

Digitálny detox znamená cielené a vedomé prerušenie používania komunikačných a informačných technológií (mobilné telefóny, počítače, tablety a sociálne siete). Nie je to o radikálnom „vypnutí“ všetkého, ale o vedomom nastolení rovnováhy medzi online a offline priestorom. Už krátke obdobia bez obrazoviek môžu totiž priniesť prekvapivo rýchlu úľavu, znížiť stres i riziko vyhorenia a priniesť vedomé vnímanie prítomného okamihu, od ktorého nás reelsy a príspevky rôzneho druhu odvádzajú. 

Foto: Pixabay: manfredrichter

Tím psychológov zmonitoroval jednotlivé stratégie. „Počas niekoľkých mesiacov prešli 6122 vedeckých štúdií. Po prísnom výbere nakoniec analyzovali 12 štúdií, ktoré sa týkali dospelej pracujúcej populácie. Cieľom bolo nájsť odpoveď na dve jednoduché otázky: Ktoré metódy používajú ľudia na odpojenie od technológií? Ktoré aktivity robia počas obdobia bez obrazoviek?" menovala Ema Štánerová z Katedry psychológie FiF UK pre portál Veda na dosah

