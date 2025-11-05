V škole ju bili, bezpečne sa cítila len doma. Táto dievčina neprajníkov umlčala neuveriteľným talentom
Tým, čo dokázala, ohromila snáď celý svet.
Učitelia ju bili a spolužiaci šikanovali. Nikto vedľa nej nechcel sedieť, odmalička bola osamelá a často plakávala. Dievčina z fotografie sa cítila bezpečne iba doma, kde si vytvorila vlastný svet. Hrávala sa s bábikami, ktoré považovala za svoje kamarátky a keď vyrástla, jej útočiskom sa stala hudba. Z dievčaťa, ktorému život často hádzal polená pod nohy, sa napokon stala speváčka, ktorá svojim hlasom uchvátila ľudí po celom svete.