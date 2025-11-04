Keď sa slávni rodičia rozviedli, bulvár nemal šancu. Josef Trojan nikdy nechcel byť protekčné dieťa - Dobré noviny
Keď sa slávni rodičia rozviedli, bulvár nemal šancu. Josef Trojan nikdy nechcel byť protekčné dieťa
Keď sa slávni rodičia rozviedli, bulvár nemal šancu. Josef Trojan nikdy nechcel byť protekčné dieťa

Josef Trojan vo filme Nepela / Ivan Trojan a Klára Pollertová
Josef Trojan vo filme Nepela / Ivan Trojan a Klára Pollertová

Nie je typický muž a vôbec sa za to nehanbí.

„Vidím, že keď je človek pokorný a je nohami na zemi, tak to má zmysel. Mám to pred očami každý deň,“ hovorí 24-ročný Josef Trojan, syn hereckých legiend Ivana Trojana a Kláry Pollertovej. Po mame vraj nezdedil len talent a oči, ale aj krehkosť duše a s ňou boj s depresiou, ktorú nazýva nedostatkom „hormónu šťastia“. Hviezda filmu Nepela napriek tomu pôsobí vyrovnane, otvorene hovorí o psychickom zdraví a s úsmevom priznáva, že nie je typický muž.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túžil po sláve

Narodil sa do rodiny hereckej elity, no doma sa vraj vždy rozprávalo o všetkom možnom, len nie o herectve. Napriek tomu o tomto povolaní začal snívať už ako 15-ročný. „Chcel som byť slávny a bolo mi jedno v čom. Išlo mi len o tú slávu, až v herectve som pochopil, že sláva je vlastne to najmenej, čo ma na tom zaujíma,“ prezradil v Českom rozhlase Josef Trojan.

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou
Myšlienka na herectvo mu nedávala spávať a hoci vedel, že by mohol o pomoc požiadať svojich slávnych rodičov, chcel si svoju vlastnú cestu vychodiť sám. „Nechcel som sa pýtať otca, pretože som sa štítil protekcie,“ vysvetlil Josef, ktorý svoju kariéru začal budovať ako 17-ročný, keď sa len rok pred maturitou vykašľal na školu a odišiel z gymnázia.

Ivan Trojan a Klára Pollertová. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

Dedičstvo od mamy

Cesta k úspechu nebola vôbec jednoznačná. Josef Trojan sa zamestnal v hoteli na recepcii a okrem toho chodil pracovať do sklárne, kde rezal a leštil sklo. Počas pandémie začal rozvážať pizzu a dnes sa smeje, že to bola radostná práca. „Ľudia na vás čakajú, sú hladní a ja som od nich naspäť dostával lásku a prepitné,“ spomínal s humorom Josef, ktorý sa neskôr odhodlal osloviť hereckú agentúru a vďaka tomuto odvážnemu kroku začal dostávať malé role. V roku 2020 zažiaril vo filme Šarlatán poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej, stal sa členom ostravského divadla a odvtedy jeho sláva rastie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/nepelafilm/posts/pfbid0NZMLEbsvgUNC1BzmXUETJP2Qm1bi5Mh2YeX3V5enN6pWSfXQsRcKeWh7bu6hWsEWl

V súčasnosti je hviezdou filmu Nepela, v ktorom sa zhostil hlavnej úlohy, pričom hrdosť neskrývajú ani Josefovi rodičia. „Keď nám povedal, že chce byť hercom, povedali sme mu: dobre, ale musíš si ísť svojou vlastnou cestou. My ti nejako nepomôžeme a budeš to mať v mnohom ťažšie a v niečom možno jednoduchšie, ale musíš si tú svoju cestu nájsť sám. A to Pepa aj robí,“ povedala pre Pravdu hrdá mama Klára Pollertová, po ktorej Josef nezdedil len herecký talent a oči, ale aj náročnú diagnózu.

