Sexuálne ho napadli, bol pri smrteľnej nehode. Búrlivý život Vaška z Luneticu sa upokojil až pri Marcele
Sexuálne ho napadli, bol pri smrteľnej nehode. Búrlivý život Vaška z Luneticu sa upokojil až pri Marcele
Vašek Jelínek našiel šťastie pri Marcele.
Vašek Jelínek našiel šťastie pri Marcele. — Foto: Instagram @ lunetic_official, vasekjelinekl

Český spevák vychováva s manželkou aj dvoch synov.

„Máma, jsi moje máma…“ spievali sladkí chlapci z Luneticu a tisícky mladých Sloveniek a Češiek v preplnených koncertných halách pri tom odpadávali. Prvá slávna chlapčenská kapela v našom regióne žiarila mimoriadne intenzívne, o to hlbší bol potom jej pád. Dokladá to aj príbeh speváka Vaška Jelínka, ktorý kedysi uveril, že je celebritou a zakúsil temnú stranu slávy. Prežil drogové a alkoholové excesy, bol aktérom smrteľnej nehody a na začiatku nultých rokov sa stal dokonca terčom sexuálneho nasilia a vydierania. 

Upokojil sa až pri Marcele, ktorej imponovala jeho nečakaná nesmelosť a skromnosť. S dievčaťom z bohatej rodiny, ktoré dokáže meniť veci k lepšiemu, je dnes už takmer 20 rokov a spolu vychovávajú aj dve ratolesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ležali im pri nohách

Rodák z Mostu pracoval pôvodne ako stolár, už v mladosti ho však bavil tanec, a tak s kamarátom Davidom Škachom vytvorili neskôr aj tanečnú skupinu. Na diskotéke sa potom obaja zoznámili s Martinom Kociánom a Alešom Lehkým - tak vznikla skupina Lunetic.

Chlapčenká kapela na štýl americkej skupiny Backstreet Boys sa veľmi rýchlo stala populárnou a v 90. rokoch nedávala spávať najmä nežnému pohlaviu. Sympatickí a pohľadní chalani vypredávali v tom čase koncertné haly a dámy im ležali doslova pri nohách.

Český spevák a hudobník Michal David a jeho manželka Marcela.
Prečítajte si tiež: Prekonali smrť dcérky aj trpkú neveru. Michal David a jeho spriaznená duša Marcela sú spolu už 39 rokov

Láska na prvý pohľad

„Bolo to úžasné, bol to taký splnený sen, my sme si to užívali a boli sme všetci z toho nadšení. Na druhej strane ale, nebolo to súkromie,“ zaspomínal si Vašek Jelínek v talk šou hudobného publicistu Pavla Kučeru Kytary.cz na slávne časy Luneticu. Ten sa síce v roku 2003 oficiálne rozpadol, ale traja členovia zvyknú ešte aj dnes spolu vystupovať a koncertovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Život Vaška Jelínka sa po rozpade kapely začal uberať celkom iným smerom, keď sa v jednom z pražských klubov zoznámil s Marcelou. Atraktívna blondínka z bohatej podnikateľskej rodiny speváka okamžite zaujala a vraj to bolo vzájomné. Obaja totiž dodnes tvrdia, že to bola láska na prvý pohľad.

Dvakrát si kľakol

