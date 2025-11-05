Rada s ním robí hudbu aj deti, chudne i priberá. Melánia Kasenčáková našla šťastie pri exotickom cudzincovi - Dobré noviny
Rada s ním robí hudbu aj deti, chudne i priberá. Melánia Kasenčáková našla šťastie pri exotickom cudzincovi
Rada s ním robí hudbu aj deti, chudne i priberá. Melánia Kasenčáková našla šťastie pri exotickom cudzincovi

Melánia Kasenčáková našla šťastie pri Talianovi Enricovi.
Melánia Kasenčáková našla šťastie pri Talianovi Enricovi. — Foto: TV JOJ, Instagram/kadymelofficial

Známa tanečnica žije už niekoľko rokov po boku manžela s talianskymi koreňmi.

„Deti dokážu byť aj necitlivé. Pamätám si doteraz, aké mi to bolo nepríjemné, keď som si podobné situácie zažívala,“ priznala Melánia Kasenčáková alias Lady Mel v rozhovore pre SME pri spomienkach na to, ako si sama v minulosti prechádzala šikanou. Známa tanečnica sa do povedomia širokej verejnosti dostala po tom, ako sa pred 20 rokmi prebojovala do finále tanečnej šou Miliónový tanec.

Po skončení súťaže si s vtedajším partnerom, tiež tanečníkom Johnnym Mečochom, založila tanečnú školu, a hoci sa neskôr obaja vybrali svojou vlastnou cestou, v láske jej šťastena opäť priala. Keď stretla cudzinca z Talianska Enrica, všetko nabralo rýchly spád.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa LADY MEL (@ladymelofficial)

O ničom nevedela

Aj keď podľa vlastných slov pochádza zo skromnejších pomerov, neodradilo ju to od práce na sebe a navštevovania krúžkov, po ktorých túžila – Melánia už ako štvorročná robila gymnastiku a v jedenástich sa začala venovať tancu. Do tanečnej súťaže, ktorá naštartovala jej kariéru, ju napokon prihlásila babka. „O ničom som nevedela, v Prahe som mala televíziu, no nemala som čas ju pozerať. Dohľadala som si viac a prišla som na konkurz,“ zaspomínala si Melánia na časy pred 20 rokmi.

Svoju účasť v šou hodnotí aj po toľkých rokoch len samými dobrými slovami. „Bola to vtedy veľmi pozitívna vec v živote jednej obyčajnej tanečnice, ktorá dostala priestor. Vnímam to tak aj teraz, s odstupom času. O tanec totiž mnohí nemajú skutočne záujem, no chceli by ho všetci. V šou sa našli obyčajní ľudia a aj takí, ktorí niečo vedia a dostali priestor sa ukázať. Nešlo o vymyslenú šou bez talentu,“ vysvetľuje v rozhovore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa LADY MEL (@ladymelofficial)

Šou skončila, ona nie

Melánia pre tanec doslova žila a hoci sa šou skončila, ona s pohybom seknúť neplánovala. „Je to ako keď si jednotkári v škole uvedomia, že sú najlepší a už sa potom nesnažia. No dvojkári a trojkári stále musia makať,“ hovorí, ako to vtedy vnímala. Po finále súťaže si naplno budovala tanečnú kariéru, tancovala po celom svete a objavila sa dokonca i na turné slávneho rapera Kanyeho Westa.

Petra Lenártová našla šťastie pri Mariánovi.
Prečítajte si tiež: Prišiel na Slovensko, aby našiel lásku. Petra z Dievčaťa za milión a jej Marián prekonali aj odlúčenie

Spolu s vtedajším partnerom, tiež tanečníkom Johnnym Mečochom, si založili Hip Hop Fakultu. Lady Mel sa tancu venuje aj dnes a okrem iného vyučuje aj tých najmenších, ktorým okrem samotného tanca odovzdáva aj životné skúsenosti. Ako hovorí, pri deťoch je podľa nej zo všetkého najdôležitejšie, aby mali z pohybu radosť a aby sa v skupine navzájom podporovali.

Sama si zažila šikanu

Známa tanečnica si totiž kedysi na vlastnej koži zažila v skupine šikanu a poriadne ju to bolelo.

