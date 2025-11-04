Spoznávate toto vydesené dievčatko s veľkými očami? Dnes je možno aj vašou obľúbenou slovenskou herečkou
Vďaka herectvu našla nielen svoju životnú vášeň, ale aj osudového partnera.
Malé dievčatko na snímke sa tešilo z neobyčajného detstva, ktoré ju priviedlo k tomu, čo teraz nazýva nielen svojím povolaním, ale aj záľubou. Odmalička vyrastala v prostredí šoubiznisu, pretože jej otec bol manažérom mnohých populárnych kapiel a spevákov.
Stala sa z nej úspešná komediálna herečka, ktorú môžete poznať zo seriálu Horná Dolná či relácie Tvoja tvár znie povedome. Svojím nenúteným humorom dokáže vyčariť úsmev na tvári aj tomu najväčšiemu dudrošovi.