Absurdné, smial sa, keď ho ocenili. Najsexi muž sveta v roku 2025 vie podať blízkym pomocnú ruku
Absurdné, smial sa, keď ho ocenili. Najsexi muž sveta v roku 2025 vie podať blízkym pomocnú ruku

Záber zo seriálu Bridgerton / Jonathan Bailey. — Foto: Promo fotografie seriálu Bridgerton - Netflix, Instagram/jbayleaf

Je to obrovská česť, ale zároveň je to absurdné, smial sa, keď ho ocenili.

Len nedávno si uvedomil, aký je populárny a hneď sa stal najsexi mužom sveta. Titul, na udelenie ktorého každý rok nedočkavo čakajú tisíce ľudí, tentoraz získal herec Jonathan Bailey - muž plný šarmu, charizmy a chytľavého zmyslu pre humor, ktorý má občas pocit, že sa mu to celé len prisnilo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jonathan Bailey Daily 🐝 (@jbaileydaily)

Neveril vlastným ušiam

Obľúbený herec si svoju slávu začal uvedomovať približne pred piatimi rokmi, keď ho preslávila postava Anthonyho v populárnom dobovom seriáli Bridgerton. „Pamätám si, že som mal ako budík nastavené rádio a v jedno ráno sa zaplo s tým, že tam znelo - Vitajte pri ranných správach, ale ešte predtým, ako sa na ne vrhneme, sa porozprávame o Jonathanovi Baileym,“ zaspomínal si pre magazín People.

Neveril vtedy vlastným ušiam a doslova sa samého seba pýtal, či je to skutočné, alebo sníva. Bol to však len začiatok jeho úspechov. Za posledných päť rokov bol Jonathan nominovaný na cenu Emmy, stal sa súčasťou ďalších produkcií a srdcia divákov si získal aj ako princ Fiyero v muzikáli Wicked.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa JONATHAN BAILEY (@jbayleaf)

Zopár vecí chce napraviť

Odmalička vedel, že chce byť hercom, už v siedmich rokoch stál na javisku a dnes je okrem svojich hereckých úspechov označený aj za najsexi muža sveta za rok 2025. „Je to obrovská česť. Samozrejme mi to nesmierne lichotí, ale zároveň je to úplne absurdné,“ smial sa po prevzatí titulu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

