Jej život nie je ľahký, no jej vôľa je nezlomná. Pomôžme Lenke urobiť ďalší krok k samostatnosti
Jej život nie je ľahký, no jej vôľa je nezlomná. Pomôžme Lenke urobiť ďalší krok k samostatnosti
Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Jej život nie je ľahký, no jej vôľa je nezlomná. Pomôžme Lenke urobiť ďalší krok k samostatnosti

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Pomôžme Lenke opäť napredovať vďaka intenzívnym rehabilitáciám.

Lenka má 33 rokov a od narodenia bojuje s diagnózou, ktorá by mnohých pripravila o nádej.
Už v prvom roku života jej lekári diagnostikovali detskú mozgovú obrnu (DMO), ktorá postihla všetky štyri končatiny. Napriek tomu sa nikdy nevzdala. Vyrástla z dievčatka, o ktorom lekári pochybovali, že bude raz chodiť, na silnú a vzdelanú ženu, ktorá vyštudovala vysokú školu a snaží sa žiť čo najviac ako jej zdraví rovesníci.

Jej príbeh, ktorý zverejnila na portáli ludialudom.sk, je dôkazom, že odhodlanie dokáže zázraky. Lenka neprosí o súcit – len o pomoc, aby mohla ďalej napredovať, cvičiť a zlepšovať si kvalitu života.

Keď príchod na svet zmení všetko

Lenkin príchod na svet bol plný komplikácií. Narodila sa o dva mesiace skôr a už počas tehotenstva jej mama čelila vážnym problémom. „Mama počas tehotenstva často krvácala. Keď o tom hovorila lekárom, odbili ju, že nemá stresovať,“ spomína Lenka.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Po narodení však bolo jasné, že niečo nie je v poriadku. A v prvom roku života zaznela diagnóza, ktorú si žiadny rodič nechce vypočuť – detská mozgová obrna.

„Mamine sa v tej chvíli zrútil svet,“ hovorí Lenka. „Ale nevzdala sa. Všetku svoju silu venovala tomu, aby som mohla žiť plnohodnotne. A ja sa od nej učím bojovať dodnes.“

Život s DMO – boj o každý krok, každý pohyb

Detská mozgová obrna (DMO) je neurologické ochorenie, ktoré vzniká poškodením mozgu v ranom štádiu vývinu – počas tehotenstva, pôrodu alebo krátko po ňom. Ovplyvňuje schopnosť pohybu, koordinácie a držania tela.

V Lenkinom prípade sú postihnuté horné aj dolné končatiny, čo znamená, že aj najjednoduchšie každodenné činnosti sú pre ňu výzvou.

„Moja chôdza je ťažkopádna, nestabilná. Pravá noha sa mi otáča dovnútra,“ vysvetľuje Lenka. „Každý krok musím doslova vybojovať. Ale nevzdávam sa – hýbem sa, cvičím, bojujem.“

DMO však neovplyvňuje len telo, ale aj dušu. „Najťažšie je zvládať pohľady a predsudky ľudí,“ hovorí. „Často sa stretávam s posmechmi, s tým, že som iná. No ja sa snažím žiť ako každý iný – študovať, pracovať, mať priateľov. A to sa mi, našťastie, darí.“

Vzdelanie a nezlomná vôľa

Lenka nikdy nechcela byť definovaná svojou diagnózou. Napriek fyzickým ťažkostiam sa dokázala prebojovať cez všetky prekážky. Vyštudovala vysokú školu, našla si kamarátov, ktorí ju berú takú, aká je, a snaží sa viesť aktívny život.

„Chcem ukázať, že aj človek s DMO môže mať sny a ciele,“ hovorí. „Nie je to jednoduché, ale vďaka rehabilitáciám sa mi darí byť samostatnejšia, istejšia v pohybe, s menšími bolesťami.“

Rehabilitácie – jej cesta k samostatnosti a dôstojnosti

