Jej život nie je ľahký, no jej vôľa je nezlomná. Pomôžme Lenke urobiť ďalší krok k samostatnosti
Pomôžme Lenke opäť napredovať vďaka intenzívnym rehabilitáciám.
Lenka má 33 rokov a od narodenia bojuje s diagnózou, ktorá by mnohých pripravila o nádej.
Už v prvom roku života jej lekári diagnostikovali detskú mozgovú obrnu (DMO), ktorá postihla všetky štyri končatiny. Napriek tomu sa nikdy nevzdala. Vyrástla z dievčatka, o ktorom lekári pochybovali, že bude raz chodiť, na silnú a vzdelanú ženu, ktorá vyštudovala vysokú školu a snaží sa žiť čo najviac ako jej zdraví rovesníci.
Jej príbeh, ktorý zverejnila na portáli ludialudom.sk, je dôkazom, že odhodlanie dokáže zázraky. Lenka neprosí o súcit – len o pomoc, aby mohla ďalej napredovať, cvičiť a zlepšovať si kvalitu života.
Keď príchod na svet zmení všetko
Lenkin príchod na svet bol plný komplikácií. Narodila sa o dva mesiace skôr a už počas tehotenstva jej mama čelila vážnym problémom. „Mama počas tehotenstva často krvácala. Keď o tom hovorila lekárom, odbili ju, že nemá stresovať,“ spomína Lenka.
Po narodení však bolo jasné, že niečo nie je v poriadku. A v prvom roku života zaznela diagnóza, ktorú si žiadny rodič nechce vypočuť – detská mozgová obrna.
„Mamine sa v tej chvíli zrútil svet,“ hovorí Lenka. „Ale nevzdala sa. Všetku svoju silu venovala tomu, aby som mohla žiť plnohodnotne. A ja sa od nej učím bojovať dodnes.“
Život s DMO – boj o každý krok, každý pohyb
Detská mozgová obrna (DMO) je neurologické ochorenie, ktoré vzniká poškodením mozgu v ranom štádiu vývinu – počas tehotenstva, pôrodu alebo krátko po ňom. Ovplyvňuje schopnosť pohybu, koordinácie a držania tela.
V Lenkinom prípade sú postihnuté horné aj dolné končatiny, čo znamená, že aj najjednoduchšie každodenné činnosti sú pre ňu výzvou.
„Moja chôdza je ťažkopádna, nestabilná. Pravá noha sa mi otáča dovnútra,“ vysvetľuje Lenka. „Každý krok musím doslova vybojovať. Ale nevzdávam sa – hýbem sa, cvičím, bojujem.“
DMO však neovplyvňuje len telo, ale aj dušu. „Najťažšie je zvládať pohľady a predsudky ľudí,“ hovorí. „Často sa stretávam s posmechmi, s tým, že som iná. No ja sa snažím žiť ako každý iný – študovať, pracovať, mať priateľov. A to sa mi, našťastie, darí.“
Vzdelanie a nezlomná vôľa
Lenka nikdy nechcela byť definovaná svojou diagnózou. Napriek fyzickým ťažkostiam sa dokázala prebojovať cez všetky prekážky. Vyštudovala vysokú školu, našla si kamarátov, ktorí ju berú takú, aká je, a snaží sa viesť aktívny život.
„Chcem ukázať, že aj človek s DMO môže mať sny a ciele,“ hovorí. „Nie je to jednoduché, ale vďaka rehabilitáciám sa mi darí byť samostatnejšia, istejšia v pohybe, s menšími bolesťami.“