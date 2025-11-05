Keby sa všetky pavúky spojili, za rok by nás zjedli. Tomáš Roško ukazuje vedu z vtipnej stránky - Dobré noviny
Keby sa všetky pavúky spojili, za rok by nás zjedli. Tomáš Roško ukazuje vedu z vtipnej stránky
Keby sa všetky pavúky spojili, za rok by nás zjedli. Tomáš Roško ukazuje vedu z vtipnej stránky

— Foto: Facebook/Vedecký humor

Tomáš Roško robí z fyziky šou, od ktorej sa nedá odtrhnúť.

„Keby sa všetky pavúky na svete spojili, teoreticky by dokázali zjesť každého človeka na Zemi za jediný rok.“ Žarty si vie spraviť aj z konca sveta či z asteroidu rútiaceho sa na Zem. Reč je o Tomášovi Roškovi, ktorý chce popularizovať vedu prostredníctvom sociálnych sietí – a usiluje sa to robiť s troškou vtipu. Darí sa mu to veľmi dobre, keďže jeho humor je provokatívny a ľahko zapamätateľný.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1019172886879111&set=pb.100063592271425.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

Vedu popularizuje prostredníctvom vtipných videí, memečiek a komentárov, ktoré často parodujú fyzikálne, chemické či matematické problémy, stereotypy vedcov alebo aktuálne spoločenské dianie. Jeho projekt Vedecký humor si obľúbilo už viac ako 120-tisíc ľudí a v zásobe má už celkom solídny repertoár príspevkov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1081631877299878&set=pb.100063592271425.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

A prečo považujú ľudia jeho obsah za pútavý? Spojením vedy a humoru robí náročné témy prístupnejšími a zábavnejšími. Navyše, jeho štýl je neformálny, hravý, trochu drzý a takmer vždy provokatívny, čo oslovuje najmä mladšie ročníky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862343995895335&set=pb.100063592271425.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

Ak vás zaujíma veda, ale nechcete sa vzdelávať len z učebníc, Tomáš Roško a jeho kanál Vedecký humor sú skvelým riešením, ako skĺbiť chuť učiť sa a baviť zároveň. Podáva „podpultové" informácie zo zákulisia učební, kabinetov a laboratórií, ktoré možno zaujmú aj vás.

