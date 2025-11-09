Ublížil svojej dcére a ako otec zlyhal. Anthony Hopkins vie, že alkohol z neho vytiahol brutalitu - Dobré noviny
Ublížil svojej dcére a ako otec zlyhal. Anthony Hopkins vie, že alkohol z neho vytiahol brutalitu
Ublížil svojej dcére a ako otec zlyhal. Anthony Hopkins vie, že alkohol z neho vytiahol brutalitu

Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins. — Foto: Instagram - anthonyhopkins; Wikimedia commons (Oliver Mark)

Na jednu časť svojho života nie je vôbec hrdý.

„Miloval som piť, ale vedel som, že ma to zabije,“ píše vo svojej novej autobiografii Anthony Hopkins – muž, ktorého svet pozná najmä ako Hannibala Lectera, no len málokto tuší, aký krehký bol kedysi človek pod maskou chladného génia. Zo samotárskeho chlapca, ktorého spolužiaci šikanovali a učitelia bili, sa stal jeden z najväčších hercov našej doby. A zatiaľ čo kedysi pil, aby zabudol, dnes žije, aby ďakoval.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Bili ho aj učitelia

Keď dnes 87-ročný Anthony Hopkins s pokojom hovorí o živote, len ťažko by niekto hádal, ako vyrastal. Jeho detstvo bolo plné strachu, hanby a pocitu menejcennosti. „Môj otec mal typický postoj: nefrfli, nesťažuj sa, nevieš, o čom hovoríš, narovnaj sa a pokračuj!“ spomínal v rozhovore pre The Guardian na detstvo, keď bol samotárom a čudákom. Nemal takmer žiadnych priateľov, ostatné deti ho šikanovali a keď sa mu nedarilo ani v škole, bili ho aj učitelia. Mysleli si, že je hlúpy a on sám tomu začal veriť.

Anthony Hopkins.
Prečítajte si tiež: Otec ho bil, mama ho považovala za netvora. Legendárny Anthony Hopkins oslavuje 49 rokov abstinencie

„Žil som vo svojej fantázii, vo svojom vysnívanom svete,“ spomínal. „Intelektuálne som ničomu nerozumel, nič mi nešlo a to ma hnalo do osamelosti a hnevu,“ vysvetľoval. Začal sa chrániť maskou vzdoru – tvrdým a chladným vystupovaním, ktoré sa stalo jeho identitou. „Možno som už vtedy hral,“ pripúšťal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Alkohol z neho vytiahol brutalitu

„Áno, áno, myslím, že som hral. Jediný spôsob, ako som sa vedel brániť, bol, že keď ma učiteľ udrel, jednoducho som sa mu díval do očí a nič nepovedal. Vôbec som nereagoval,“ vravel Anthony Hopkins a človek si vie predstaviť mladého Hannibala Lectera, ako to robí rovnako. „Nechal som ich nadávať mi, biť ma a nič som nehovoril. To ich vytáčalo najviac,“ priznal herec. Z tohto ticha sa neskôr zrodilo jeho herectvo — pokojný a chladný, no predsa neobyčajne silný prejav.

Ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Skrytých alkoholikov odhalí týchto sedem znakov. Môžete mať stabilnú prácu, no vediete dvojitý život

Šikana a neistota však mali aj temnú stránku. Ako dospelý sa Hopkins roky zmietal v alkoholizme, hádal sa s režisérmi a nebol dobrým manželom svojich prvých dvoch žien. Alkohol z neho robil zlého človeka. „To je tá škaredá stránka alkoholizmu. Vytiahol zo mňa brutalitu. Nie som na to vôbec hrdý,“ opísal vo svojej novej knihe, v ktorej prvýkrát priznal, že najviac ublížil svojej dcérke Abigail. Opustil ju, keď mala len rok a on bol v najhoršej fáze alkoholizmu.

