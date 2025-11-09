Ublížil svojej dcére a ako otec zlyhal. Anthony Hopkins vie, že alkohol z neho vytiahol brutalitu
Na jednu časť svojho života nie je vôbec hrdý.
„Miloval som piť, ale vedel som, že ma to zabije,“ píše vo svojej novej autobiografii Anthony Hopkins – muž, ktorého svet pozná najmä ako Hannibala Lectera, no len málokto tuší, aký krehký bol kedysi človek pod maskou chladného génia. Zo samotárskeho chlapca, ktorého spolužiaci šikanovali a učitelia bili, sa stal jeden z najväčších hercov našej doby. A zatiaľ čo kedysi pil, aby zabudol, dnes žije, aby ďakoval.
Bili ho aj učitelia
Keď dnes 87-ročný Anthony Hopkins s pokojom hovorí o živote, len ťažko by niekto hádal, ako vyrastal. Jeho detstvo bolo plné strachu, hanby a pocitu menejcennosti. „Môj otec mal typický postoj: nefrfli, nesťažuj sa, nevieš, o čom hovoríš, narovnaj sa a pokračuj!“ spomínal v rozhovore pre The Guardian na detstvo, keď bol samotárom a čudákom. Nemal takmer žiadnych priateľov, ostatné deti ho šikanovali a keď sa mu nedarilo ani v škole, bili ho aj učitelia. Mysleli si, že je hlúpy a on sám tomu začal veriť.
„Žil som vo svojej fantázii, vo svojom vysnívanom svete,“ spomínal. „Intelektuálne som ničomu nerozumel, nič mi nešlo a to ma hnalo do osamelosti a hnevu,“ vysvetľoval. Začal sa chrániť maskou vzdoru – tvrdým a chladným vystupovaním, ktoré sa stalo jeho identitou. „Možno som už vtedy hral,“ pripúšťal.
Alkohol z neho vytiahol brutalitu
„Áno, áno, myslím, že som hral. Jediný spôsob, ako som sa vedel brániť, bol, že keď ma učiteľ udrel, jednoducho som sa mu díval do očí a nič nepovedal. Vôbec som nereagoval,“ vravel Anthony Hopkins a človek si vie predstaviť mladého Hannibala Lectera, ako to robí rovnako. „Nechal som ich nadávať mi, biť ma a nič som nehovoril. To ich vytáčalo najviac,“ priznal herec. Z tohto ticha sa neskôr zrodilo jeho herectvo — pokojný a chladný, no predsa neobyčajne silný prejav.
Šikana a neistota však mali aj temnú stránku. Ako dospelý sa Hopkins roky zmietal v alkoholizme, hádal sa s režisérmi a nebol dobrým manželom svojich prvých dvoch žien. Alkohol z neho robil zlého človeka. „To je tá škaredá stránka alkoholizmu. Vytiahol zo mňa brutalitu. Nie som na to vôbec hrdý,“ opísal vo svojej novej knihe, v ktorej prvýkrát priznal, že najviac ublížil svojej dcérke Abigail. Opustil ju, keď mala len rok a on bol v najhoršej fáze alkoholizmu.