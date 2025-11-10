Odišli na vidiek, aby ich deti dostali šancu. George Clooney žije v Európe obyčajný, pekný rodinný život - Dobré noviny
Odišli na vidiek, aby ich deti dostali šancu. George Clooney žije v Európe obyčajný, pekný rodinný život
Odišli na vidiek, aby ich deti dostali šancu. George Clooney žije v Európe obyčajný, pekný rodinný život

George Clooney sa napriek luxusu snaží žiť s rodinou normálny život.
George Clooney sa napriek luxusu snaží žiť s rodinou normálny život. — Foto: Wikimedia Commons, White House/Pete Souza, Harald Krichel

Slávny herec žije s manželkou aj dvomi deťmi už nejaký čas v Európe.

Odišli z Hollywoodu a sú šťastní. George Clooney a jeho manželka Amal sa rozhodli už pred nejakým časom opustiť mekku filmu a odišli žiť aj s dvomi deťmi do Európy. Už nejakú dobu tak pobývajú na farme vo Francúzsku a život tam si slávna rodinka veľmi pochvaľuje. A napriek tomu, že okolo seba majú luxus a bývajú v kaštieli s bazénom a olivovým hájom, sa podľa hercových slov snažia žiť celkom obyčajný a normálny život. Prezradil to v rozhovore pre Esquire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Amal Alamuddin Clooney (@amalclooneyofficial1)

Domov plný lásky

Hollywoodska hviezda a právnička sa zobrali v roku 2014 a vychovávajú spolu aj dvojičky Alexandra a Ellu. Amal na svojho manžela nedá dopustiť a hovorí o ňom len v samých superlatívoch.

George Clooney / George Clooney pri natáčaní v Bratislave, vedľa neho Dagmar Ferenčíková Edwards.
Prečítajte si tiež: Dagmar bola osobnou asistentkou hviezdneho Georgea Clooneyho: Čudoval sa, ako môžeme piť teplú borovičku

„Mám vo svojom manželovi partnera, ktorý je neuveriteľne inšpiratívny a podporujúci, a máme domov plný lásky a smiechu. Je to radosť, akú som si nikdy nevedela predstaviť. Cítim sa nesmierne šťastná, že som našla v živote veľkú lásku a že som matkou - toto je to, ako si udržiavam rovnováhu,“ citoval People jej slová.

Obaja manželia sa aj kvôli svojim dvom deťom rozhodli už pred nejakým časom opustiť Hollywood a usadiť sa v pokojnejšej Európe ďaleko od žiare reflektorov a červených kobercov. „Mal som obavy z výchovy našich detí v Los Angeles v hollywoodskej kultúre. Mal som pocit, že nikdy nedostanú férovú šancu na život,“ priznal s tým, že vo Francúzsku im je sláva tak trochu ukradnutá. „Nechcem, aby sa prechádzali a báli sa paparazzov. Nechcem, aby ich porovnávali s deťmi iných celebrít,“ dodal slávny herec.

Vyrastal na farme

