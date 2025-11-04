Postrelená kadetka Miška si splnila sen. Po dvoch rokoch od tragédie nastúpila do vytúženej práce
Miška otvorila novú životnú kapitolu.
Celé Slovensko si pamätá tragický prípad kadetky Mišky Hozákovej, ktorú pred dvomi rokmi v marci počas streleckého krúžku na policajnej akadémii nešťastne postrelil inštruktor a po ťažkom zranení chrbtice zostala pripútaná na vozík. Aj keď sa jej život obrátil naruby, Miška nestratila nádej a dnes ukazuje, že aj po najťažších chvíľach môže vyjsť slnko. Nastúpila totiž do práce, ktorou si aspoň čiastočne splnila svoj sen stať sa policajtkou.
Nová kapitola
Miška sa stala súčasťou kolektívu Mestskej polície v Považskej Bystrici. Jej pracovným miestom je kancelária plná monitorov, kde bude sledovať dianie v meste. „Budem sledovať kamery, robiť nejaké záznamy,“ povedala pre TV JOJ Miška Hozáková.
Primátor Považskej Bystrice Karol Janas vysvetlil, že mesto hľadalo spôsob, ako jej pomôcť a umožniť jej aspoň symbolicky splniť si sen. „My sme mali dlhodobo v pláne jej pomôcť a najlepšie, ako jej pomôcť, bolo to, že jej skúsime naplniť možno ten sen, ktorý kedysi mala, že bude policajtkou,“ uviedol.
Miška bude pracovať zatiaľ desať hodín týždenne a jej pracovné podmienky prispôsobili tak, aby sa v priestoroch mohla bez problémov pohybovať. „Priestory sa museli zväčšiť tak, aby sa tu dali osadiť väčšie dvere,“ objasnil Juraj Lieskovský, náčelník Mestskej polície v Považskej Bystrici.