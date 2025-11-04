Už 36 rokov si udržuje rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej spočíva v tom, že sa vyhýba dvom jedlám - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Už 36 rokov si udržuje rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej spočíva v tom, že sa vyhýba dvom jedlám
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

SLEDUJE NÁS 207 127 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Už 36 rokov si udržuje rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej spočíva v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.
Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl. — Foto: Instagram @ zoraczoborova

Známa fitnesska sa môže pochváliť vyšportovaným výzorom.

Môže sa pochváliť vyšportovanou postavou, s ktorou by sa nestratila ani medzi omnoho mladšími ženami. Za výzorom Zory Czoborovej však už dlhé roky stojí každodenná drina, veľká disciplína aj zdravé stravovanie. Známa fitnesska teraz v rozhovore pre Nový Čas prezradila, že je prísna aj v tom, čo konzumuje, a trom potravinám sa zásadne vyhýba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zora Czoborova (@zoraczoborova)

Od 22 rokov rovnaká

O Zore je známe, že je vyznávačka zdravého životného štýlu a športu sa venuje takmer po celý život. Aj vďaka nemu sa pýši skvelou postavou, ktorá sa usiluje udržiavať rovnakú už 26 rokov. Ako však sama priznala, cesta k pevnému a zdravému telu nebola ani zďaleka ľahká.

Zora Czoborová s Arnoldom a manželom Petrom.
Prečítajte si tiež: Stačila malá finta a zapamätal si iba ju. Schwarzenegger aj po 15 rokoch volal Zoru Czoborovú Miss Slovakia

„Od 22 rokov mám tú istú postavu, tak to už je viac než dve desaťročia,“ prezradila. Keď mala 20 rokov, vraj pribrala 14 až 16 kíl, s čím sa rýchlo rozhodla niečo urobiť- „Mala som 74 kilogramov, teraz mám 57. Potom, keď som zhodila, si postavu držím stále,“ dodala fitnesska, pre ktorú šport znamená veľmi veľa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Inka Sombaty (@inkasombaty)

„Pre mňa je šport parketa, pre ktorú som sa narodila. Odmalička sa venujem športovaniu v akejkoľvek forme. Baví ma tráviť voľný čas športovaním,“ vysvetlila Zora Czoborová a priznáva, že vo svojom veku to už aj potrebuje.

Do úst by ich nevložila

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…