Už 36 rokov si udržuje rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej spočíva v tom, že sa vyhýba dvom jedlám
Známa fitnesska sa môže pochváliť vyšportovaným výzorom.
Môže sa pochváliť vyšportovanou postavou, s ktorou by sa nestratila ani medzi omnoho mladšími ženami. Za výzorom Zory Czoborovej však už dlhé roky stojí každodenná drina, veľká disciplína aj zdravé stravovanie. Známa fitnesska teraz v rozhovore pre Nový Čas prezradila, že je prísna aj v tom, čo konzumuje, a trom potravinám sa zásadne vyhýba.
Od 22 rokov rovnaká
O Zore je známe, že je vyznávačka zdravého životného štýlu a športu sa venuje takmer po celý život. Aj vďaka nemu sa pýši skvelou postavou, ktorá sa usiluje udržiavať rovnakú už 26 rokov. Ako však sama priznala, cesta k pevnému a zdravému telu nebola ani zďaleka ľahká.
„Od 22 rokov mám tú istú postavu, tak to už je viac než dve desaťročia,“ prezradila. Keď mala 20 rokov, vraj pribrala 14 až 16 kíl, s čím sa rýchlo rozhodla niečo urobiť- „Mala som 74 kilogramov, teraz mám 57. Potom, keď som zhodila, si postavu držím stále,“ dodala fitnesska, pre ktorú šport znamená veľmi veľa.
„Pre mňa je šport parketa, pre ktorú som sa narodila. Odmalička sa venujem športovaniu v akejkoľvek forme. Baví ma tráviť voľný čas športovaním,“ vysvetlila Zora Czoborová a priznáva, že vo svojom veku to už aj potrebuje.