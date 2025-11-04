Som v poriadku, tvrdil a krátko na to sa zosunul k zemi. Muž prežil masívny infarkt vďaka dvom hrdinom
Bežná služba sa zmenila na drámu.
Vyzeralo to ako rutinná služba. Dvojica mužov vyrazila preveriť drobnú dopravnú nehodu v areáli plzeňského pivovaru. Na mieste bolo niekoľko zrazených áut, no nikto nehlásil zranenia. Vyzeralo to, že pôjde len o bežnú administratívnu záležitosť. Netušili však, že o pár minút sa z banálneho prípadu stane boj o život.
Muž, ktorý mal byť pravdepodobne vinníkom nehody, pôsobil pokojne. Rozprával sa s nimi, vysvetľoval, čo sa stalo. Len tak mimochodom poznamenal, že mu pred chvíľou nebolo úplne dobre. „Kolegovia mu ponúkli, že mu privolajú sanitku, čo však odmietol s tým, že sa už cíti oveľa lepšie,“ uviedla hovorkyňa polície Pavla Burešová pre český Blesk.
Rozhodovali sekundy
Len o chvíľu neskôr sa muž pred ich očami zosunul k zemi a z rutiny sa tak stala dramatická situácia, v ktorej išlo o každú sekundu. Dvaja kolegovia, Jaroslav Dobiáš a Josef Schott, neváhali ani na moment. Okamžite začali s masážou srdca, privolali záchrannú službu a pripravili defibrilátor.
„V tú chvíľu sa bežná služba zmenila na ten najťažší a najdôležitejší boj – boj o život muža, ktorý prežíval masívny infarkt,“ doplnila Burešová. Počas dlhých minút sa obaja muži striedali pri oživovaní. Sústredene, pokojne a s istotou, že nesmú prestať. A podarilo sa im to.