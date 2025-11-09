Každý, kto ho ochutnal, si pýtal recept. Katka Brychtová pečie šťavnatý cheesecake podľa rád kamarátky
Vďaka ideálnej súhre ingrediencií je koláč nadýchaný a plný chuti.
Je vychýrenou pekárkou, ktorú do tajov tohto remesla zasvätila ešte stará mama. Katarína Brychtová s ňou vždy počas víkendov vypekala domáce koláče a s úsmevom spomína, že ju bavila nielen samotná príprava, ale aj ich ochutnávanie. Najradšej mala babkinu bublaninu a orechovú tortu a dnes tieto dobroty pripravuje spolu s dcérou.
Okamžite si ho zamilovala
„Milujem koláče a sladké, všetky recepty z mojich knižiek patria medzi moje obľúbené. No najradšej mám gaštanové pyré, jazýčky, cheesecake, skrátka všetko, čo obsahuje gaštany,“ priznala v rozhovore pre Varechu obľúbená moderátorka, podľa ktorej je pečenie radosť.
Najradšej blízkym pripravuje nedeľné obedy, nedá dopustiť na spoločne strávené chvíle pri dobrom jedle a ako milovníčka sladkého nezabúda menu doplniť ani o chutný dezert. Medzi jej stálice patrí napríklad svieži cheesecake, ktorý prvýkrát ochutnala na návšteve a okamžite si ho zamilovala.
„Recept mám od kamarátky, je naozaj nenáročný, vďaka šľahačke a ovociu je tortička veľmi šťavnatá. Každý, kto ju jedol, si odo mňa vždy vypýtal recept,“ vysvetlila pre magazín Dobré jedlo moderátorka.