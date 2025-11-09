Každý, kto ho ochutnal, si pýtal recept. Katka Brychtová pečie šťavnatý cheesecake podľa rád kamarátky - Dobré noviny
Každý, kto ho ochutnal, si pýtal recept. Katka Brychtová pečie šťavnatý cheesecake podľa rád kamarátky
Každý, kto ho ochutnal, si pýtal recept. Katka Brychtová pečie šťavnatý cheesecake podľa rád kamarátky

Katarína Brychtová / Ilustračné foto.
Katarína Brychtová / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/katarinabrychtova, Freepik/azerbaijan_stockers

Vďaka ideálnej súhre ingrediencií je koláč nadýchaný a plný chuti.

Je vychýrenou pekárkou, ktorú do tajov tohto remesla zasvätila ešte stará mama. Katarína Brychtová s ňou vždy počas víkendov vypekala domáce koláče a s úsmevom spomína, že ju bavila nielen samotná príprava, ale aj ich ochutnávanie. Najradšej mala babkinu bublaninu a orechovú tortu a dnes tieto dobroty pripravuje spolu s dcérou.

Okamžite si ho zamilovala

„Milujem koláče a sladké, všetky recepty z mojich knižiek patria medzi moje obľúbené. No najradšej mám gaštanové pyré, jazýčky, cheesecake, skrátka všetko, čo obsahuje gaštany,“ priznala v rozhovore pre Varechu obľúbená moderátorka, podľa ktorej je pečenie radosť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Brychtová (@katarinabrychtova)

Najradšej blízkym pripravuje nedeľné obedy, nedá dopustiť na spoločne strávené chvíle pri dobrom jedle a ako milovníčka sladkého nezabúda menu doplniť ani o chutný dezert. Medzi jej stálice patrí napríklad svieži cheesecake, ktorý prvýkrát ochutnala na návšteve a okamžite si ho zamilovala.

Simona First / Fit cheesecake.
Prečítajte si tiež: Dezert si dopraje v zdravej forme. Cheesecake komičky Simony First sa stal jej objavom mesiaca

„Recept mám od kamarátky, je naozaj nenáročný, vďaka šľahačke a ovociu je tortička veľmi šťavnatá. Každý, kto ju jedol, si odo mňa vždy vypýtal recept,“ vysvetlila pre magazín Dobré jedlo moderátorka.

Cheesecake Kataríny Brychtovej:

