Pre váhu ju šikanovala aj vlastná babka. Dominika rok po premenách ukázala, či je zmena udržateľná
Dobré noviny
Pre váhu ju šikanovala aj vlastná babka. Dominika rok po premenách ukázala, či je zmena udržateľná
Pre váhu ju šikanovala aj vlastná babka. Dominika rok po premenách ukázala, či je zmena udržateľná

Dominika Vymazalová.
Dominika Vymazalová. — Foto: Promo fotografie TV NOVA (Extrémní proměny)

Z nešťastného dievčaťa sa počas šou stala sebavedomá žena.

Keď sa v českých Extrémnych premenách prvýkrát postavila na váhu, zastavil sa jej dych. Dominika Vymazalová v tom čase vážila 135 kilogramov, čo bolo číslo, ktoré tajila aj pred svojím priateľom. „A zrazu to vedeli všetci. Každý uvidel číslo, ktoré som sa celé roky bála priznať,“ vravela pred kamerami Dominika, ktorá sa postarala o nezabudnuteľnú premenu. Rok po skončení šou zverejnila na sociálnych sieťach fotografie, ako vyzerá v súčasnosti a fanúšikovia jej tlieskajú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Extrémní proměny (@extremnipromenytv)

Utiekla zo stužkovej

V detstve bola svedkom domáceho násilia a keď s mamou a sestrou museli utiecť k babičke, cítila ďalší tlak. Práve u starej mamy, kde mala nájsť bezpečie, Dominika zažívala šikanu.

Hofierkovci v Extrémnych premenách.
Prečítajte si tiež: Marošovi chcel dokázať, že láska stačí. Hofierkovci z premien dnes vedia, že mohli dopadnúť veľmi zle

Babka bola puntičkárka a všetko muselo byť perfektné, čo vyžadovala aj od svojej vnučky, ktorá mala kilá navyše. Dominika s vyššou váhou bojuje celý život, v škole sa kvôli nej vyhýbala aj výletom a lyžiarskym kurzom. Za svoj najhorší deň v živote spätne označuje stužkovú, z ktorej odišla, pretože sa nemohla zmieriť s tým, že na sebe nemohla mať také krásne šaty ako ostatní.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Extrémní proměny (@extremnipromenytv)

„Mali sme maturitný ples a keď som videla, ako sa všetci pripravujú, odišla som. Nedokázala som sa zmieriť s tým, že by som na sebe nemohla mať také krásne šaty, nevyzerala by som tak pekne,“ spomínala v Extrémnych premenách 23-ročná Dominika. Celé roky podľa jej slov presedala na gauči, stále na niečo čakala a všetky svoje emócie zajedala. Keď sa pred kamerami postavila len v spodnej bielizni, neudržala slzy.

Stratené sebavedomie

„Divím sa Zdeňkovi, že vôbec toto chce mať doma,“ vzlykala nešťastne žena, ktorá bola odhodlaná zmeniť svoj život. Známy český tréner Martin Košťáľ vedel, že jeho zverenkyňu počas roka čaká nielen boj s nadváhou, ale aj oveľa ťažšia úloha – nájsť stratené sebavedomie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Extrémní proměny (@extremnipromenytv)

Dominike sa po roku tvrdej driny podarilo schudnúť 60 kilogramov a priznala, že vďaka Extrémnym premenám má sama k sebe vzťah, aký nikdy nepoznala. Vďaka premene zmenila svoje myslenie, začala v seba veriť a dokonca sa prihlásila na vysokú školu, z ktorej kedysi odišla práve pre svoju neistotu ohľadom váhy a výzoru. Presne po roku od premeny zverejnila aktuálne fotografie a prezradila, či sa dá udržať zmena aj po skončení šou.

Je zmena udržateľná?

